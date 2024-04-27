Что надеть на Пасху в церковь: подборка праздничного наряда

Украинцы будут отмечать один из важнейших церковных праздников 5 мая. На Пасху принято красиво одеваться, поэтому расскажем вам, что именно стоит надеть в церковь, чтобы выглядеть празднично.

В церковь все, обычно, надевают скромную одежду, пишет Fashion 24. Это правило также касается светлого Воскресения Христова. Важно выбирать для себя красивый наряд, который будет выглядеть празднично.

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Платье или юбка с блузкой

Выбирайте длину до колена или даже макси в светлом цвете. Блуза может быть базовой белой или молочной или с праздничными узорами. Желательно, чтобы юбка не была узкой и не обжимала вас.

Брюки и блуза

Если любите штаны больше, нож юбки, тогда выбирайте палаццо и дополняйте изысканной блузой с бантом или обычной белой рубашкой.

Костюм

На любой праздник костюм всегда имеет уместный вид. Выбирайте жакет с брюками или юбкой в разной длине. Относительно цветов, то делайте ставку на светлые тона или же базовые– черный, серый или коричневый.

Аксессуары

Важно дополнять свои образы изысканными аксессуарами. Это может быть шарф, платок, брошь или серьги в виде жемчужины, минималистичная цепочка и красивый браслет.

Важно не переусердствовать с образом на Пасху и не создавать образ на основе ярких цветов, эффектных принтов, изделий с вырезами и прозрачными тканями. Ваш наряд должен быть всего лишь скромным и чистоплотным.