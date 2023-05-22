Модные вещи, которые помогут освежить гардероб: актуальная подборка на лето

Осознанный шопинг из года в год становится все более популярным. Теперь важно покупать не только модные и трендовые вещи, но и делать ставку на наряды, которые прослужат вам много лет. Покупать многое не только непросто, но и не одобрительно. Как именно освежить гардероб нарядом, который вам пригодится много раз – читайте в материале.

Чтобы не тратить деньги на каждый новый наряд, советуем вам сделать ставку на одежде, которая вам крайне необходима, а остальные образы составлять из того, что есть в вашем гардеробе, пишет 24 Канал.

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Для создания интересных и стильных образов вам стоит иметь несколько вещей, благодаря которым вы ежедневно будете для себя создавать новые образы.

Костюм-тройка

Такой костюм станет идеальной находкой для похода на свадьбу или день рождения. Он довольно празднично выглядит и самодостаточен. Жакет вы можете носить с любым низом. Брюки палаццо отлично подойдут под любой верх. А вот жилетка, недавно вошедшая в моду довершит образ с джинсами, шелковой юбкой или штанами палаццо другого оттенка.

Белая рубашка

Рубашка свободного кроя в белом – универсальная вещь, которая не теряет своей популярности сквозь годы. Она отлично заменит куртку летом и сочетается с базовыми майками и футболками. Белая рубашка подойдет и к джинсам с кроссовками и к юбке с босоножками.

Джинсы

Деним этого сезона очень популярен, поэтому кроме джинсов стоит добавить в свой гардероб джинсовую куртку или рубашку. Тогда вы сможете создать полноценный denim total look и совмещать верх с любым другим низом.

Черное платье

Платье черного цвета способно приобретать каждый раз новые интерпретации. Это зависит от того, с чем вы будете его совмещать. Новыми красками такое платье заиграет, если вы будете носить его с босоножками, туфлями, балетками или кедами.

Акцентный ремень

Помните, что ремень сделает даже самый простой образ более совершенным и стильным. Прекрасно подходит ремень к штанам палаццо или обычным базовым джинсам.