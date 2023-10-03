Что носят француженки осенью: стильные вещи, которые следует добавить в свой гардероб

Француженки любят одевать наряды для осеннего сезона, ведь демонстрируют на себе любимые кардиганы, тренчи и береты. Этой осенью парижанки одевают стильные вельветовые жакеты и джинсы клеш.

Французскому стилю все поют оды, пишет 24 Канал. Их стилю подражают десятки девушек со всего мира. Модницы выбирают для себя простой крой, натуральные цвета и качественные ткани. Им важно, чтобы их вещи выглядели дорого и прослужили немало сезонов.

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Универсальность, простота и элегантность – три кита, на которых держится стиль француженок. Любимые вещи француженок легко комбинированы, и при этом образы остаются элегантными.

Основная составляющая гардероба – базовые вещи, которые спасают их каждый день. Белая футболка, рубашка, голубые джинсы, балетки, классический жакет, сумка и очки – подборка их самых важных вещей.

Но кроме этого у них еще есть несколько вещей, которые стоит взять на заметку, если хотите повторить их аутфиты.

Тренч

Француженки очень любят кардиганы. У них почти не встречается трендовых кожаных тренчкотов, обычно они делают ставку на классическую бежевую или коричневую верхнюю одежду.

Пальто

Пальто занимает особое место в гардеробе модных француженок. Образы с пальто они чаще всего создают на основе водолазки, джинсов и лоферов.

Трикотажное платье

Выбирайте на осень стильное коричневое платье из трикотажа, которое соедините с лоферами, тренчем или пальто. Коричневый цвет популярен осенью, так что можете смело делать ставку именно на него.

Жакет

Жюли Феррери продемонстрировала на себе стильный аутфит, состоящий из коричневого жакета оверсайз, джинсов клеш и красивых туфель с квадратным металлизированным носком Saint Laurent.

Резинки

В сезон дождей резиновые сапоги станут идеальной находкой, впрочем, Жюли решила их стилизовать в погожий осенний день, поэтому соединила с мини-юбкой и кардиганом.

Винтажная куртка

Француженки любят винтаж, поэтому с радостью примеряют на себе потертые кожаные или виниловые куртки, сделанные в стиле 90-х годов. Чтобы стильно выглядеть, сочетайте их с черной водолазкой и черными джинсами.