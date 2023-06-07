5 трендовых пар очков, которые должна иметь каждая модница этим летом

7 июня отмечается Международный день солнцезащитных очков. Без этого аксессуара летом нам не обойтись, так что делимся с вами трендовыми моделями, которыми следует дополнить свои образы в жаркое время года.

Летом очков никогда не бывает много, пишет 24 Канал. Очки занимают главенствующую роль в случае, когда нужно освежить образ, добавить к нему изюминки и обязательно защитить глаза от ультрафиолетовых лучей.

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Если вы сделаете правильный выбор, то солнцезащитные очки прослужат вам долго и будут незаменимой вещью в гардеробе.

В стиле нулевых

Создавая очки для сезона весна-лето 2023, дизайнеры вдохновлялись эстетикой 2000-х, поэтому модницы уже успели примерить на себе аксессуары, которые были на пике популярности у нулевых.

Яркая оправа

Такие очки придадут вашему образу особой изюминки. Они хорошо сочетаются с цветными нарядами, а также отсвежают образ в темных или нейтральных тонах.

Коричневые линзы

Солнцезащитные очки с коричневым оттенком напоминают нам киногероев с 1970-х годов. Линзы натурального загорелого цвета придают лицу тепло и сияние.

Узкая оправа

Очки с узкой оправой больше всего любят мировые знаменитости. Такими аксессуарами часто свои образы довершают Белла и Джиджи Хадид, Гейли Бибер, Дуа Липа и другие.

Массивная оправа

Такие очки тоже присутствуют в моде уже не один год. И хотя они довольно массивно выглядят на миниатюрном лице, знаменитости любят и довершают свои кежуальные или романтические образы.