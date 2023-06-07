Влітку окулярів ніколи не буває багато, пише 24 Канал. Окуляри займають чільну роль у випадку, коли треба освіжити образ, додати до нього якоїсь родзинки та обов’язково захистити очі від ультрафіолетових променів.

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Якщо ви зробите правильний вибір, то сонцезахисні окуляри прослужать вам довго і будуть незамінною річчю в гардеробі.

У стилі нульових

Створюючи окуляри для сезону весна-літо 2023 дизайнери надихалися естетикою 2000-х, тож модниці вже встигли приміряти на собі аксесуари, які були на піку популярності в нульових.

Яскрава оправа

Такі куляри додадуть вашому образу особливої родзинки. Вони гарно поєднуються з кольоровим вбранням, а також відсвіжають образ в темних чи нейтральних тонах.

Коричневі лінзи

Сонцезахисні окуляри з коричневим відтінком нагадують нам кіногероїв з 1970-х років. Лінзи натурального засмаглого кольору додають обличчю тепла та сяйва.

Вузька оправа

Окуляри з вузькою оправою найбільше люблять світові знаменитості. Такими аксесуарами часто свої образи довершують Белла та Джіджі Хадід, Гейлі Бібер, Дуа Ліпа та інші.

Масивна оправа

Такі окуляри також присутні в моді вже не один рік. І хоча вони доволі масивно виглядають на мініатюрному обличчі, знаменитості їх люблять та довершують свої кежуальні чи романтичні образи.