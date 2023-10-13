4 модели трендовой осенней обуви: интересная подборка, которая понравится всем

Выбирая обувь осенью все в первую очередь делают ставку на комфорт и простоту. Важно носить такую обувь, в которой нам весь день будет удобно.

Осень – едва ли не единственный период, когда можно встретить разноплановые аутфиты, пишет 24 Канал. Это касается не только нарядов, но и обуви. В октябре вы смело можете еще носить лоферы, но уже создавать свои образы с ботинками челси.

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Лоферы

Долгий период лоферы считались офисной обувью. Даже сейчас модницы создают свои образы в стиле преппи на основе клетчатой юбки в складки, рубашки с галстуком и довершают образ лоферами с белыми носками. Все чаще можно заметить, как девушки выбирают лоферы для ежедневного обихода и носят их с джинсами и брюками.

Сапоги на каблуке

Такая обувь занимает особое место в осеннем гардеробе модниц. Сапоги на каблуке прекрасно дополняют юбки, бермуды и даже брюки. Стильные примеры для вдохновения ищите на инстаграмм-пространстве. Почти все инфлюэнсеры уже успели выгулять интересные аутфиты с сапогами до колен.

Ботинки челси

Сапоги на низком ходу с тракторной подошвой не покидают модные тренды. Они хорошо подходят к лосинам и прекрасно сочетаются с короткими кожаными куртками, бомберами и дубленками.

Жокейские сапоги

Обувь в жокейском стиле – хорошая инвестиция в ваш гардероб. Если вы любите сочинять образы в стиле Old Money, тогда такие сапоги станут вашим лучшим капиталовложением. Они гармонично стилизуются с любой верхней одеждой.