Трендовая обувь осени: что мы будем носить в новом сезоне

Последний месяц лета всегда ознаменует переход тематики в новый сезон. Летний сезон понемногу идет на убыль, поэтому нам остается только ожидать осенних трендов.

Один из лучших способов подготовиться к новому сезону – купить обувь. Выбирать пальто и трикотажный наряд еще немного рано, поэтому лучше выбрать обувь, которую представили дизайнеры на подиумах во время показа новых коллекций осень-зима 2023/24.

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Обувь с Т-ремнем

Для создания обуви с T-ремнем, дизайнеры обратились к прошлым архивам. Впервые такие туфли появились в 1920-е годы. После того, как на модной арене появились туфли в стиле Мэри Джейн, T-ремень не заставил себя ждать и уже будет покорять модных девушек осенью.



Актуальная обувь на осенний сезон / Фото с Who What Wear

Остроносые балетки

Несмотря на популярность скругленных балеток, остроносые модели также будут в тренде. Надевайте их под джинсы, брюки и платья.



Актуальная обувь на осенний сезон / Фото с Who What Wear

Черные лакированные туфли

Осенью в моде будут туфли-лодочки в стиле 90-х годов. Эта универсальная обувь никогда не выходила из моды, так что в этом году будет довершать ваши аутфиты.



Актуальная обувь на осенний сезон / Фото с Who What Wear

Высокая подошва и каблуки

Осенью 2023 года в моде снова будут туфли на высокой подошве и каблуке. Актуальны будут туфли такой высоты, в которых когда-то Наоми Кэмпбелл упала на показе Vivienne Westwoods.



Актуальная обувь на осенний сезон / Фото с Who What Wear

Металлик

Металл холодного тона проникся не только на наряды, но и на обувь. Серебро будет на сапогах, балетках и даже кроссовках.



Актуальная обувь на осенний сезон / Фото с Who What Wear

Сапоги-трубы

Обращайте внимание на сапоги-трубы, длина которых будет выше голени. Вы должны их легко одевать и комфортно себя чувствовать.



Актуальная обувь на осенний сезон / Фото с Who What Wear

Бант

Банты будут украшать осенью балетки и туфли. Это могут быть минималистические банты или большие габаритные.



Актуальная обувь на осенний сезон / Фото с Who What Wear