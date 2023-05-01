Популярная обувь на лето 2023: стильные варианты, которые понравятся всем
Комфорт и удобство – главные компоненты летнего сезона. На первый план выйдут босоножки и сандалии, но балетки, мюли и кроссовки также входят в список самой популярной обуви на лето.
Если ваш гардероб на лето требует обновления, то рекомендуем вам присмотреться к модной основе – трендовой обуви на летний сезон, пишет 24 канал.
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Сделайте ставку на обувь, которая подходит вашему гардеробу, образу жизни и настроению.
Босоножки
В жаркую пору босоножки лучше подходят под платья и юбки. Минималистичные босоножки с тонкими ремешками прекрасно сочетаются с базовыми джинсами или брюками палаццо.
Актуальная обувь на лето 2023 / Фото из Pinterest
Сандалии
Универсальные сандалии на плоской подошве – удобная обувь на лето, поскольку позволяет ноге дышать и не создает никакого дискомфорта. Присматривайтесь в этом сезоне к сандалиям на утолщенной подошве, с ремешками или липучками.
Актуальная обувь на лето 2023 / Фото из Pinterest
Мюли
Если весной мы носим закрытые мюли, то уже летом можно выбрать открытую обувь – на танкетке или каблуке. Красивее всего смотрятся мюли с острым носком.
Актуальная обувь на лето 2023 / Фото из Pinterest
Туфли
Примерьте летом классические туфли-лодочки или же делайте ставку на обувь Мэри Джейн на высокой платформе и каблуке.
Актуальная обувь на лето 2023 / Фото из Pinterest
Балетки
Обувь на плоском ходу – хит сезона. Именно балетки отвечают за романтическую и женскую составляющую лета, а если хотите добавить образу инфантильности – примерьте балетки Мэри Джейн вместе с белыми носками.
Актуальная обувь на лето 2023 / Фото из Pinterest
Лоферы
Такая обувь нам все еще понадобится в прохладную погоду. Чтобы не запачкать белые кроссовки или не чувствовать себя некомфортно в сандаликах или босоножках, приобретите легкие лоферы, которые сможете без колебаний одеть в летнее время.
Актуальная обувь на лето 2023 / Фото из Pinterest
Кроссовки
Лето дает нам возможность больше времени проводить на свежем воздухе, поэтому вам нужно иметь в своем гардеробе кроссовки, в которых вам будет комфортно находиться хоть целый день. Сделайте выбор на белый цвет, который всегда актуальным.