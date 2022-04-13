Андре Тан в первые дни войны начал шить вещи для украинской армии. Знаменитый модельер отшил вместе со своей командой более 10 тысяч единиц одежды. Команда Андре Тана снабдила наших защитников спальными мешками, брюками, разгрузками, нижним бельем и прочим.

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На 49-й день войны дизайнер не перестает работать и отмечает, что 80% своего времени он тратит на пошив бронежилетов, спецодежду и испытание пластин в жилетах.

"Не важно, что вы сейчас делаете: работаете, как и в мирное время, учитесь, волонтерите, помогаете родным. Признайтесь, мы все уделяем много времени новостям. Я их тоже иногда смотрю, хотя 80% моего дня – пошив бронежилетов, спецодежды и испытание пластин в жилетах. Но если вас захватил вихрь новостей, то советы ниже для вас!", - написал Андре Тан.

Лимит новостей в день

По словам дизайнера, первый шаг самый сложный. Надо сделать себе временный лимит от новостей в день. Лучше уделить новостям один час вечером, когда главные события за день уже произошли, и вы спокойно сможете все пересмотреть.

Новые умения на занятие

"Здесь ситуация чем-то похожа на локдаун: победителями вышли те, кто чему-то научился за время самоизоляции. Я вот в свободное время прохожу курс по личным финансам и инвестициям, чтобы выйти на пенсию лет на 10 раньше. Совет: изучите что-нибудь, что будете использовать всю жизнь . Курсы Excel, сокращение или инвестирование в фондовые рынки – хорошие примеры", – отметил Андре Тан.

Фильмы и сериалы

Модельер рассказал, что для перезагрузки подойдут фильмы или сериалы. И не стоит себя винить за то, что вы отдыхаете. Редакция 24 канала советует вам посмотреть фильмы из подборки " 10 фильмов, которые должен увидеть каждый украинец в 2022 году ". В списке вы найдете военную драму "Щедрик", драматическую ленту "Клондайк", фильм "Поводырь" и исторический экшн "Круты 1918".

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