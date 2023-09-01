7 мировых звезд, которые научат вас модно одеваться: повторяем стильные образы

Мы всегда черпаем вдохновение у модных инфлюэнсеров, впрочем, на этот раз рекомендуем присмотреться к образам знаменитостей, которые также одеваются не хуже блоггерок.

Не стоит каждый сезон много тратить на шоппинг. Чтобы составить интересные, актуальные и стильные образы, стоит найти свежие сочетания оттенков, стилей и фактур.

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Вы можете купить всего несколько акцентных аксессуаров и освежить верхнюю одежду, ведь на холодный сезон нам нужно несколько единиц.

"Свободные фасоны, комфортный casual, глубокие земляные оттенки (которые сейчас еще и в тренде), эффектный total black, яркие аксессуары или тональные аутфиты – вот что носили стильные знаменитости", – отмечает стилистка в своем блоге.

По ее словам, все больше звезд ответственно относятся к своим street style образам и сотрудничают со стилистами. Предлагаем вам вдохновиться интересными образами и найти свежие стилевые приемы.

Чтобы повторить образы таких звезд как Марго Робби, Сиенны Миллер, Эль Фаннинг, Дженнифер Лоуренс, Софии Ричи, Джулианны Мур и Кэти Голмс вам следует добавить в свой гардероб несколько базовых и одновременно стильных вещей.

Костюмы в полоску этого года будут довольно популярными, поэтому выбирайте верх костюма – жакет и дополняйте его базовыми джинсами и туфлями.

Не забывайте о джинсах карго, которые осенью будут такими же актуальными, как и летом. Кожа в этом сезоне будет популярной, так что можете смело заменять базовый песочный тренч – кожаным. Также довольно модными будут в этом сезоне черные монохромные образы, впрочем, даже их вы можете разбавить яркой сумкой.



Модные образы от знаменитостей / Фото инстаграмм @less_is_best_fashion



Модные образы от знаменитостей / Фото инстаграмм @less_is_best_fashion



Модные образы от знаменитостей / Фото инстаграмм @less_is_best_fashion



Модные образы от знаменитостей / Фото инстаграмм @less_is_best_fashion



Модные образы от знаменитостей / Фото инстаграмм @less_is_best_fashion



Модные образы от знаменитостей / Фото инстаграмм @less_is_best_fashion



Модные образы от знаменитостей / Фото инстаграмм @less_is_best_fashion



Модные образы от знаменитостей / Фото инстаграмм @less_is_best_fashion



Модные образы от знаменитостей / Фото инстаграмм @less_is_best_fashion