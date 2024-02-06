Женщины-гранфлюенсеры, которым больше 50 лет: самые модные образы, которые вас поразят

Мы привыкли, что проводниками моды являются молодые девушки, которые стильно одеваются и показывают на себе последние тенденции. Впрочем свою нишу в инстаграме среди молодых инфлюенсеров также заняли старшие женщины, которым более 50 лет. Их образы являются впечатляющими и неповторимыми, поэтому не обратить на них внимание – невозможно.

Молодежь всегда быстро осваивает новые модные веяния, стили, сочетания и даже придерживаются грамотного ведения соцсетей, чтобы их "картинка" в инстаграме отражала особый стиль, пишет 24 Канал.

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Впрочем не так давно появилось слово гранфлюенсеры. Ими называют людей, которые овладели искусством ведения социальных сетей и делают это не хуже молодых модных девушек.

К гранфлюенсерам относятся люди, которые являются лидерами общественного мнения и имеют более 50 лет. В инстаграме есть несколько модных женщин, которые не только делятся модными образами, но и посещают показы мод и попадают в объективы стритстайл-фотографов.

Своими образами они нарушают стереотипы и доказывают, что красиво могут выглядеть женщины разной возрастной группы, а стильная одежда придает им привлекательный вид. Для этих женщин нет никаких табу. Они могут делать эффектные прически, роскошные макияжи, надевать яркие наряды и жить полноценной жизнью без ограничений.

Fashion 24 выбрал несколько женщин-гранфлюенсеров, которым не подвластен возраст. Уверены, что вы не сможете оторваться от их образов, ведь они удивительные и очень особенные.

Делимся с вами модными аутфитами польской инфлюенсерки Ренаты Яздзик, ванкуверской художницы Мел Кобаяши. Также вы увидите роскошные аутфиты профессора социологии Лин Слейтер и модной иконы Грис Ганэм.

Рената Яздзик

Мел Кобаяши

Лив Слейтер

Грис Ханэм