Что одеть на уикенд за городом: список вещей, которые вам будут необходимы

Уикенд за городом – это всегда об отдыхе, комфорте и простоте в наших образах. За городом можно стильно смотреться даже в базовом лонсгливе и джинсах. Что следует взять с собой на многодневный отдых – читайте в материале.

Рабочая неделя только началась, но большинство из нас планируют отдых заранее, пишет 24 Канал. Если вы запланировали провести предстоящие выходные за городом, рекомендуем вам уже ознакомиться с капсулой наряда на уикенд. Составьте себе список необходимых вещей, чтобы ничего не забыть.

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Обычно отправляясь на отдых мы выбираем комфортные наряды, в которых нам будет удобно находиться весь день. Стиль выходного дня свободнее любого другого, впрочем кроме спортивного костюма, вы можете выбрать одновременно стильные и удобные вещи.

Спортивный костюм

В последнее время спортивные костюмы приобрели широкую популярность. Их начали примерять не только для прогулок по паркам, но и выходя в город. На отдых советуем выбрать костюм в темных тонах, в котором вам будет удобно и комфортно.



Наряды для отдыха за городом / Фото из Pinterest

Джинсы

Джинсы – это лучший вариант неформального и удобного наряда. Сегодня они просто незаменимый элемент гардероба – будь то на прогулку вечером с друзьями или на отдых за городом.

На уикенд можете выбирать более свободные джинсы, типа бойфренды, в которых вам будет удобно находиться.



Наряды для отдыха за городом / Фото из Pinterest

Базовый свитер

Даже если погода обещает быть солнечной все выходные, все равно не забывайте о свитере, поскольку вечером вам может быть холодно. Выбирайте вещь в нейтральном цвете, или возьмите свитер в полоску, который до сих пор остается актуальным.



Наряды для отдыха за городом / Фото из Pinterest

Футболка и майка

Без футболки и майки базового цвета невозможно представить летний гардероб. Выбирайте вещи в размере оверсайза, в которых вам будет удобно находиться целый день. Белые цвета лучше отложить для прогулки по городу, а на выходные делайте ставку на черный цвет.



Наряды для отдыха за городом / Фото из Pinterest

Кеды

Кеды – это легкая и удобная обувь для прогулок. Это идеальный вариант для загородных выходных, впрочем, они прекрасно подходят для теплых и солнечных дней. Если будет дождь – лучше сделайте ставку на кроссовки.



Наряды для отдыха за городом / Фото из Pinterest

Резиновые сапоги

Если в ваших планах прогуляться по лесу, не забудьте взять с собой резиновые сапоги. Они не обязательно должны быть высокими, поскольку могут в жару доставить вам дискомфорт. Берите с собой короткие сапоги, которые обязательно вам пригодятся.



Наряды для отдыха за городом / Фото из Pinterest

Ветровка

Такая куртка очень хорошо защищает от ветра. Она легкая и компактная, поэтому займет минимум места в вашем чемодане, а в холодное утро или вечер – отлично вас согреет и убережет от холода.



Наряды для отдыха за городом / Фото из Pinterest

Джинсовая куртка

Куртка из денима подойдет для прогулок на природе с утра или поздно вечером. Погода еще не совсем летняя, поэтому в утренние или вечерние часы еще довольно прохладно, поэтому без джинсовой куртки не обойтись.



Наряды для отдыха за городом / Фото из Pinterest

Не забудьте взять с собой в уикэнд за город две пары коротких и длинных носков, а также сменное белье. Также возьмите с собой кепку, солнцезащитные очки, пижаму и расческу.