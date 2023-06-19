Что надеть на встречу выпускников: эффектные образы для молодежи

В конце мая в школах провели последние звонки, в конце июня старшеклассники будут иметь свой первый выпускной, а школьники, окончившие школу 5, 10, 15 лет назад будут иметь особую возможность встретить своих одноклассников на встрече выпускников.

Встреча выпускников ждет не только в стенах родной школы, но и в университете, пишет 24 Канал. Каждое образовательное учреждение решает самостоятельно, когда именно проводить встречи выпускников, но чаще всего они приходятся на теплое время года.

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На основе модных образов инфлюэнсеров редакция Fashion 24 собрала несколько стильных образов, продемонстрировавших модные фешионисты.

Белое платье

Платья в белом цвете этого сезона особенно популярны, поэтому обязательно одевайте их на такой особый случай как встреча выпускников. Можете выбрать платье лаконичного кроя или же украшенное цветами, которые сейчас очень популярны или вставками из полупрозрачной ткани.



Модные образы на встречу выпускников 2023 года / Фото с Instagram



Модные образы на встречу выпускников 2023 года / Фото с Instagram

Шелковый костюм

Летом в брючных костюмах может быть несколько жарко, поэтому советуем сосредоточить свое внимание на брючных изделиях из рубашки и шорт или брюк. Выбирайте светлые варианты и сочетайте их с босоножками на каблуке в молочных тонах.



Модные образы на встречу выпускников 2023 года / Фото с Instagram

Черное платье-комбинация

Платье-комбинация – стала классика, которая не выходит из моды. Это лаконичное платье без дополнительной стилизации способно создать роскошный и эффектный вид. Вам стоит только позаботиться о прическе и соответствующей обуви.



Модные образы на встречу выпускников 2023 года / Фото с Instagram



Модные образы на встречу выпускников 2023 года / Фото с Instagram

Трикотажное платье

Британская инфлюэнсерша Рози Гантингтон-Уайтли недавно продемонстрировала лаконичный выход в сером трикотажном платье, которое объединила с обувью на каблуке того же цвета. Кроме того, Рози даже одела сумку в светло-сером оттенке.



Модные образы на встречу выпускников 2023 года / Фото с Instagram

Жилетка и палаццо

В этом сезоне жилетки считаются одними из самых популярных элементов гардероба. Сочетайте их с брюками палаццо, чтобы получить популярный стиль Old Money.



Модные образы на встречу выпускников 2023 года / Фото с Instagram