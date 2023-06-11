Что надеть на свидание: 27 безупречных образов, которые вам понравятся

Лето – отличный период для свиданий. Каждая девушка испытывает в это время небольшой стресс, поскольку первая встреча с парнем – довольно волнующий процесс. Fashion 24 собрал вам подборку стильных образов, в которых вы будете выглядеть идеально.

Первое свидание всегда вызывает у нас большие ожидания, пишет 24 Канал. Нам хочется произвести наилучшее впечатление на партнера, а для этого нужно красиво смотреться.

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Здесь важно найти золотую середину – образ должен быть скромным и стильным. От сексуальных платьев и вырезов в зоне декольте следует отказаться.

Впрочем, наши образы также подойдут тем девушкам, которые собираются на очередное свидание со своим парнем. Представленные образы подчеркнут ваши предпочтения и придадут вам уверенность.

Черный верх + шелковая юбка

Кремовая или молочная шелковая юбка хорошо сочетается с черным лонгсливом, жакетом или свитером. Дополните образ черными балетками, сандалиями или босоножками и не забывайте об аксессуарах.

Черное платье

Образы с черным платьем – довольно классические и оригинальные. В холодную погоду можете завершить платье кожанкой и короткими сапогами челси. Некоторые девушки носят сапоги летом, и это выглядит эстетично и необычно.

Белый верх + черный низ

Брюки палаццо с белой футболкой и майкой – хороший вариант для лаконичного и скромного аутфита.

Черный верх + белый низ

До белых льняных брюк выбирайте черные топы на длинный рукав или черные рубашки, которые удачно сочетаются с расслабленными брюками белого цвета.

Юбка макси с разрезом

Длинная юбка все еще не покидает модных радаров, так что советуем вам примерить эту стильную вещь и соединить с любым любимым верхом.

Брючный костюм

Такой костюм идеально подходит для свидания. Чтобы создать романтический аутфит – наденьте балетки, для расслабленного образа – кеды, а для праздничного выхода – босоножки на каблуке.

Жакет + джинсы

Голубые джинсы в сочетании с белой майкой, футболкой и жакетом – отличный вариант для летнего свидания.