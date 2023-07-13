Летний минимализм: 27 красивых образов каждый день

Минимализм в образах всегда позволит вам смотреться эффектно и элегантно. Актуальность минималистического стиля устойчива, поэтому стилизация базового наряда всегда будет в моде.

Важнейший плюс минималистических вещей – они прекрасно сочетаются со всеми вещами из базового гардероба и обувью – от балеток и вьетнамок до кроссовок или босоножек на каблуке, пишет 24 Канал.

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Такие простые, лаконичные и вместе с тем изысканные комбинации пользуются высокой популярностью среди девушек. Главная философия минималистических образов – лаконичность, простота и шик.

Сейчас минимализм набрал сильные обороты. Он формирует отличную привычку покупать меньше, больше делать сознательные покупки и выбирать качественные вещи с долгосрочной перспективой. Минималистичные образы построены из базы, поэтому легко сочетаются по цвету, текстуре и стилю.

Для самодостаточных и уверенных в себе девушек, которые хотят выглядеть дорого и элегантно – минималистичный наряд – идеальный вариант. Образы в стиле минимализм смотрятся просто и женственно, дорого, привлекательно и стильно.

Украинская стилистка Яна Платонова собрала 27 образов в стиле минимализма, которые вы обязательно захотите повторить. Для того чтобы их легко повторить вам следует иметь в своем гардеробе жилетку, базовые майки и футболки классических цветов, голубую или белую рубашку, жакет.

Что касается низа, то рекомендуется иметь в гардеробе штаны палаццо, шорты бермуды, джинсовую юбку, шелковую юбку. Также не забывайте о минималистических базовых платьях в пастельных оттенках. Обувь должна состоять из сандалий, босоножек, сланцев, вьетнамок, балеток, кроссовок.



Трендовые образы в стиле минимализм / Фото с Instagram @styleguide.ua



Трендовые образы в стиле минимализм / Фото с Instagram @styleguide.ua



Трендовые образы в стиле минимализм / Фото с Instagram @styleguide.ua



Трендовые образы в стиле минимализм / Фото с Instagram @styleguide.ua



Трендовые образы в стиле минимализм / Фото с Instagram @styleguide.ua



Трендовые образы в стиле минимализм / Фото с Instagram @styleguide.ua



Трендовые образы в стиле минимализм / Фото с Instagram @styleguide.ua



Трендовые образы в стиле минимализм / Фото с Instagram @styleguide.ua



Трендовые образы в стиле минимализм / Фото с Instagram @styleguide.ua