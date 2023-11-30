С чем стильно носить пуховик зимой: интересные сочетания, которые вам понравятся

Пуховик является самой популярной верхней одеждой на зиму. Они универсальны, поэтому прекрасно подходят для создания повседневных образов. Чтобы освежить свой выход с дутой курткой, рекомендуем вам изменить низ аутфита благодаря нескольким легким способам.

Пуховики всегда занимали ведущие позиции среди зимней верхней одежды, пишет 24 Канал. Они теплые и практичные, а еще гораздо теплее дубленки или пальто. Так что вам удастся не только комфортно, но и стильно выглядеть. Магазины каждый сезон предлагают разнообразные фасоны и цвета, так что вам выбрать точно будет из чего.

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Звезды стритстайла показывают, что носить пуховик можно не только с лосинами и базовыми джинсами, но и другими стильными брюками. А еще не забывайте прибегать к стилизациям благодаря обуви. Угги, ботинки челси, сапоги на каблуке или зимние кроссовки способны каждый раз создать вам новый образ.

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А еще важную роль играют аксессуары, поэтому надевайте разнообразные шапки, балаклавы, панамы бейсболки и комбинируйте их с шарфом и перчатками.

Со штанами палаццо

Очень красиво смотрится короткий пуховик с длинными брюками палаццо и уггами на высокой платформе. Также вы можете создавать интересный аутфит с помощью сапог на каблуке.



Модные образы с пуховиками на зиму / Фото Pinterest



Модные образы с пуховиками на зиму / Фото Pinterest

С кожаными брюками

Кожаные штаны уже можно считать определенным базовым элементом гардероба, ведь с года в год они не выходит из моды. Сочетайте брюки с пуховиком для создания красивого образа, на стилизацию которого вам понадобится совсем мало времени.



Модные образы с пуховиками на зиму / Фото Pinterest



Модные образы с пуховиками на зиму / Фото Pinterest

С широкими джинсами

Сочетание пуховика с джинсами для нас достаточно привычно. Выбирайте для себя не только классические базовые джинсы, но и делайте ставку на мешковатые и широкие модели, которые смогут добавить особую изюминку.



Модные образы с пуховиками на зиму / Фото Pinterest