Что одеть на последний звонок 2023 года: простые и стильные образы для школьников

К концу учебного года осталось совсем немного, так что школьники уже могут задумываться над своими образами и готовиться к последнему звонку. В чем прийти в школу на торжественное мероприятие – смотрите дальше.

Из-за войны и блекаутов проведения последнего звонка в школах варьируется, пишет 24 Канал. Из-за нарушенного школьного процесса некоторые школы завершат обучение, как всегда, в последнюю пятницу мая, другие же продолжат обучение до 16 июня.

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Но, несмотря на продленный учебный год, последний звонок в школах все же состоится. Редакция Fashion 24 предлагает выбрать для себя праздничный аутфит, который школьники смогут примерить на мероприятие. Образы подходят для школьников средней и старшей школы.

Вышиванка

Вышитую рубашку школьники могут соединить с черной юбкой или брюками. Что касается юбки, то следует делать ставку на классические мини-юбки или юбку-карандаш. От модных атласных длинных юбок или карго лучше отказаться. А вот трендовые балетки Мэри Джейн подойдут идеально, или дополните look лоферами или сандалями.

Вышитое платье

Если хотите выглядеть оригинально и одновременно красиво – выберите на последний звонок вышитое платье. Такое изделие самодостаточное, поэтому его следует дополнить лишь несколькими деталями – стильной прической и обувью. К платью будут хорошо подходить туфли и босоножки.

Белая рубашка

Выбирайте на последний звонок белую рубашку классического кроя. Рубашку как и вышиванку также можно сочетать с юбкой или брюками. Если у вас нет белой рубашки, то лучше покупать изделие из шифона, шелка или хлопка.



Образы на последний звонок 2023 / Фото из Pinterest



Образы на последний звонок 2023 / Фото из Pinterest

Блуза

Белая блуза с бантом прекрасно сочетается с черным низом. Это касается и юбки, и обуви. Кроме того, можно создать монохромный образ и примерить брюки белого или молочного цвета. Дополните аутфит балетками или лоферами с белыми носками. Выглядит такой look очень стильно, особенно, если вы наденете короткую юбку-плиссе.



Образы на последний звонок 2023 / Фото из Pinterest

Костюм

Школьники среднего или взрослого звена точно найдут в своем гардеробе школьную форму или костюм. Надевайте его на последний звонок с белой рубашкой или блузой.



Образы на последний звонок 2023 / Фото из Pinterest

Сарафан

Надевайте сарафана вместе с блузой, рубашкой или обычной базовой футболкой белого цвета. Образ сочетайте с балетками, лоферами или открытой обувью – босоножками или сандалями.



Образы на последний звонок 2023 / Фото из Pinterest