Уже скоро школьники будут спешить в школу на последний звонок, пишет 24 Канал. Это такое же важное и торжественное событие для школьников, как 1 сентября, однако ученики уже готовятся не к началу учебного года, а к долгожданным летним каникулам.

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Традиционно на последний звонок учащиеся одевают школьную форму, рубашку с брюками или блузку с юбочкой. В последнее время в моду вошли вышиванки, поэтому рекомендуем обратить внимание именно на них. В инстаграмм-пространстве есть множество магазинов, где можно выбрать любые фасоны.

Вышиванка на школьниках всегда выглядит празднично и изысканно. Школьники обожают вышиванки, поскольку они являются важнейшим элементом нашей культуры. Во время войны вышиванки стали для нас особенно ценными, ведь это наш "вышитый код нации". Это предмет гордости для взрослых и детей.

Все большее количество родителей хотят видеть своих детей в стенах родной школы в вышиванках. Сейчас молодое поколение с удовольствием носит национальную одежду, так что вышиванку ученики смогут одеть еще много других раз – на школьные праздники, государственные или религиозные.

Выбирайте вышиванки из натуральных тканей, чтобы ребенок чувствовал себя в нем комфортно. Самыми качественными считаются вышиванки из льна.

18 мая в Украине отмечали День вышиванки, поэтому, вероятно, у школьников уже есть красивая вышиванка. Если нет – присмотритесь к нашей подборке и выберите для себя то, что больше всего понравится. Вы найдете немало вышиванок в разных цветах и фасонах – как традиционные красно-черные модели, так и эксклюзивные изделия с необычными техниками, отделкой или дизайнерским решением.

Предлагаем посмотреть вышиванки для семьи, старшеклассников и детей младшей и средней школы.

Вышиванки для семьи

Вышиванки для детей

Вышиванки для старшеклассников