5 легких образов на лето, которые просто повторить: стильные фото

Летом всегда хочется красивых и стильных образов, не потрубающих слишком много внимания в стилизации. Предлагаем вашему вниманию несколько стильных аутфитов инфлюэнсеров, которые можно легко повторить.

В летнее время тело хочет дышать, поэтому часто мы выбираем простой наряд, в котором нам будет комфортно находиться весь день, пишет 24 Канал.

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Нашим вдохновением в образах всегда становятся модницы, у которых мы черпаем идеи для создания интересных аутфитов. Fashion 24 собрал несколько образов от модных трендсеттеров, поэтому советуем присмотреться к их выходам, которые достаточно легко повторить самостоятельно.

Черная юбка + вьетнамки

Черный цвет актуален всегда, даже летом, несмотря на то, что мы его часто избегаем, чтобы не притягивать еще больше солнечных лучей. Впрочем, черный – это классика, без которой невозможно обойтись. Советуем летом использовать черное платье любого фасона в паре с любимой обувью – сандалями, вьетнамками или балетками.



Стильные образы на лето 2023 / Фото с Instagram

Жилет + джинсы

В этом сезоне костюмные жилеты приобрели широкую популярность. Фешионисты их радостно одевают, поэтому их невозможно обойти вниманием. Сочетайте вещь навеянной эстетикой "богатой роскоши" с джинсами, классической сумкой и минималистичными аксессуарами, которые подчеркнут изысканный аутфит.



Стильные образы на лето 2023 / Фото с Instagram

Рубашка + шорты + соломенная сумка

Выбирайте на лето рубашку свободного кроя, которую сможете завязать на поясе. К ней подберите шорты в классическом стиле и соедините со сланцами и соломенной сумкой, которая летом особенно актуальна. Не забывайте о солнцезащитных очках.



Стильные образы на лето 2023 / Фото с Instagram

Футболка оверсайз + мешковатые штаны

Француженка Лея Сфез примерила на себе монохромный образ в белом цвете, соединив футболку оверсайз с широкими брюками. К этому лаконичному аутфиту девушка добавила молочную сумку на часы с металлическим ремешком.



Стильные образы на лето 2023 / Фото с Instagram

Голубая рубашка + юбка макси

Эта формула вряд ли будет чем-то новым для вас, впрочем, юбка макси настолько популярна, что из весеннего гардероба переместилась в летний. Сочетайте ее с футболкой, голубой рубашкой и балетками.



Стильные образы на лето 2023 / Фото с Instagram