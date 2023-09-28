5 стильных образов на осень: модные сочетания показывает француженка Жюли Феррери

Французская инфлюэнсерша Жюли Феррери уже начинает радовать своих поклонников осенними образами. Звезда поделилась модными лайфхаками, которые сможет применить на себе любая модница.

Архитектор из городка Аяччо, что на Корсике, обожает моду, пишет 24 Канал. Она часто создает образы из стильных и минималистичных нарядов.

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В большинстве своем Жюли Феррери демонстрирует на своей странице женственные и элегантные аутфиты. Ее основная часть гардероба состоит из базовых вещей, которые она легко сочетает с трендовыми элементами и разбавляет яркими деталями.

Как настоящая француженка Жюли часто складывает сети в классическом стиле, которые ей очень подходят. Вдохновившись ее лучшими образами, мы отобрали подборку прекрасных осенних образов, которые вы с удовольствием сможете повторить.

Свитер-платье + сапоги

Инфлюэнсерша надела розовый свитер-платье, который соединила с жокейскими сапогами и белыми гетрами.

Белая рубашка с брюками + удлиненный жакет

Создавая образ выходного попробуйте примерить белые широкие брюки с блузой, надев сверху черный удлиненный жакет и туфли на невысоких каблуках.

Кардиган + резинки

Резинки становятся особенно популярными в осеннее время. Жюли предлагает носить их не только в дождливую погоду, но и одевать голую ногу под оливковую юбку и кремовый кардиган.

Костюм + лоферы

Чтобы создать красивый образ, наденьте шелковую майку с кружевом и стилизуйте ее костюмом в тон. Инфлюэнсер выбрала для себя белоснежный костюм и довершила look вишневыми лоферами.

Свитер поло + угги

Угги одевать еще немного скоро, впрочем, настоящая осенняя погода не за горами. Вдохновляясь образом француженки, выбирайте для себя свитер с воротником и широкие белые брюки.