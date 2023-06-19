Модные идеи на лето с юбками: актуальные образы, которые вам понравятся

Главной героиней летнего гардероба есть юбка. С ней можно сформировать стильные и увлекательные образы. С чем совмещать летнюю юбку рассказала украинская стилистка Яна Платонова.

В этом году в моде юбки длины мини, макси, денимовые, кроше и т.д. Все они идеально сочетаются в летнее время с любым верхом и обувью – от балеток, сланцев до сандалий, кроссовок и босоножек на каблуке.

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Для тренировки и поиска интересных идей стилистка собрала интересную селекцию с юбками.

К лаконичным мини-юбкам из костюмной ткани или дениму выбирайте базовые футболки и майки. А вот с юбками плиссе можете совмещать футболки поло.

Не забывайте в этом сезоне о джинсовых юбках с разрезом. Также будут красиво смотреться черные юбки в паре с черными блузами и обувью. Черный цвет – это классика, которая всегда будет иметь уместный вид для любой ситуации. В этот список стоит учесть и белые юбки, которые также будут оставаться в моде всегда.

Кремовые цвета идеально подходят для теплых, летних дней, поэтому одевайте юбки с топами и корсетами.

Цветные юбки не так популярны, как юбки в базовых оттенках, однако их не стоит отбрасывать из списка актуальных вещей на лето. Также очень популярны юбки кроше.



Модные образы с юбками на лето 2023 / Фото с Instagram



Модные образы с юбками на лето 2023 / Фото с Instagram



Модные образы с юбками на лето 2023 / Фото с Instagram



Модные образы с юбками на лето 2023 / Фото с Instagram



Модные образы с юбками на лето 2023 / Фото с Instagram



Модные образы с юбками на лето 2023 / Фото с Instagram



Модные образы с юбками на лето 2023 / Фото с Instagram



Модные образы с юбками на лето 2023 / Фото с Instagram



Модные образы с юбками на лето 2023 / Фото с Instagram