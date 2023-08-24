В чем встретить День Независимости: самые лучшие образы

24 августа украинцы отмечают День Независимости. Каждый из нас сегодня наденет знаковую вещь – вышиванку. Рассказываем с чем ее совмещать, чтобы выглядеть стильно.

Украинцы одевают вышитую рубашку на День вышиванки, Рождество или Пасху, впрочем, на День Независимости одеть вышиванку – особенная гордость для нас. Нам очень важно одевать наряды с патриотической символикой, которая транслирует нашу любовь к Родине.

Интересно Как выглядели древние вышитые кептары: подборка впечатляющих фотографий 1950-х годов

Рубашка с вышитыми символами стала олицетворением нашей цветущей и сильной нации. День Независимости – чрезвычайно важное событие для каждого государства.

Если вы решите прогуляться по парку, полюбоваться архитектурой в городе, или встретиться на кофе с подругой, чтобы продемонстрировать свою вышиванку, будьте осторожны и не пренебрегайте правилами безопасности. Во время воздушной тревоги обязательно пройдите до укрытия.

Fashion 24 предлагает несколько стильных образов с вышиванкой, которые вы можете легко стилизовать на себе.

Вышиванка + штаны палаццо

Белая рубашка с вышитым орнаментом или вышиванка – прекрасно сочетается с брюками палаццо. К светлым вышиванкам выбирайте светлые штаны, к темным – темнее соответственно.



Стильный образ в День Независимости / Фото с Vogue

Вышитое платье

Платья-вышиванки стали все более популярными. Она легка в стилизации, ведь ее можно объединить с босоножками, сандалями, кроссовками или туфлями. Обувь на каблуке придаст платьям романтичности, а кроссовки с платьем будут выглядеть более непринужденно.

Вышиванка с юбкой

В этом году юбки длины макси стали особенно модными. Девушки одевали юбки из денима в синем, черном и белом цвете. Также популярны юбки в складки, будто из школьной эстетики. Попытайтесь соединить их с вышиванками, такая стилизация точно будет удачной.



Стильный образ в День Независимости / Фото с Vogue

Вышиванка + джинсы

Это один из самых популярных образов. Молодежь очень любит стильный и удобный аутфит. Выбирайте в джинсы кеды, кроссовки или босоножки. К такому кэжуальному образу можете добавить кепку – аутфит выглядит довольно свежо и интересно.