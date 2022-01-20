Новинка ко Дню Валентина: Ким Кардашян презентует новые духи в фантастической съемке с цветами
Источник:инстаграм Ким Кардашян
Светская львица Ким Кардашян подготовила для своих фанатов сюрприз. Ко Дню Валентина звезда выпустила новые духи и снялась в безупречной фотосессии.
Знаменитость представила новую коллекцию духов Jeff Leatham II by KKW Fragrance. В линейку вошли 3 интересных аромата.
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"Рада поделиться с вами вторым моим сотрудничеством с Jeff Leatham. Три наших новейших аромата посвящены Дню Валентина. Вы можете ожидать широкий спектр ароматных нот от экзотических, романтичных до теплых, засахаренных кондитерских изделий", – отметила Ким Кардашян.
В продаже духи появятся уже 26 января. На инстаграм-странице косметического бренда KKW разместили сообщение с описанием ароматов каждого парфюма.
- Карамельная орхидея: сладкая смесь насыщенного какао, соленой карамели и элегантной даваны в сочетании с легкими цветочными нотами и мускусом;
- Редкий инжир: свежие цитрусовые и земляные зеленые нотки создают освежающий баланс чувственного ветивера, теплого кедрового дерева и сушеного инжира;
- Культовая гардения: нежный эликсир сладкой жимолости и игристого мандарина в сочетании с маслянистой туберозой и насыщенными бобами.
По случаю запуска нового аромата Ким Кардашян снялась в фантастической фотосессии. Она позировала в студии с черным фоном выигрышно позируя в белоснежных и телесных аутфитах.
Светская львица примерила белый комбинезон, черное платье-бюстье и бежевое платье на бретельках с глубоким разрезом на ноге. Фотографы сделали волшебные кадры звезде реали-шоу с муляжом духов в виде амфоры, с цветами и листьями деревьев.
Такая эффектная фотосессия удачно передала цветочно-растительный аромат ее новых духов.
Роскошная фотосессия Ким Кардашян / Фото из инстаграма звезды
Роскошная фотосессия Ким Кардашян / Фото из инстаграма звезды
Роскошная фотосессия Ким Кардашян / Фото из инстаграма звезды
Роскошная фотосессия Ким Кардашян / Фото из инстаграма звезды
Роскошная фотосессия Ким Кардашян / Фото из инстаграма звезды
Роскошная фотосессия Ким Кардашян / Фото из инстаграма звезды
Роскошная фотосессия Ким Кардашян / Фото из инстаграма звезды