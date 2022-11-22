Как носить широкие джинсы этого сезона: лучшие образы от трендсеттерок
Источник:Vogue
Комфорт в этом году остается в приоритете, поэтому модницы делают все для того, чтобы привлечь в свой повседневный гардероб удобные вещи. Мешковатые джинсы этого сезона – это один из самых удобных и популярных фасонов в 2022 году.
Пока дизайнеры забыли о джинсах скини, рекомендуем обратить внимание на широкие джинсы и внедрять их в свой повседневный гардероб.
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Инфлюэнсеры и звезды стритстайла доказывают своими выходами, что мешковатый стиль сейчас находится на пике популярности. Знаменитые it-girls наслаждаются этой тенденцией и охотно выгуливают свои широкие джинсы. Папарацци уже заметили в мешковатых изделиях Джиджи Хадид, Гейли Бибер и Дуа Липу.
Гейли Бибер носит широкие синие джинсы с кожаным максиплащом, Джиджи Хадид выбирает джинсы карго с лоферами на массивной подошве, рубашкой и кожаным жакетом, а Дуа Липа совмещает мешковатые джинсы с трикотажем и сумкой.
На улицах главных столиц моды инфлюэнсерки выходили в широких джинсах в сочетании с трикотажными вещами, теплыми дубленками, спортивными бомберами, элегантными туфлями и ботильонами, твидовыми жакетами и маскулинными пальто.
Носите широкие джинсы с уггами, кроссовками, дубленками и пуховиком. Для офисного дресс-кода используйте жакет и высокие сапоги на каблуке или казаки.
Мешковатые джинсы – тренд сезона / Фото с Vogue
Мешковатые джинсы – тренд сезона / Фото с Vogue
Мешковатые джинсы – тренд сезона / Фото с Vogue
Мешковатые джинсы – тренд сезона / Фото с Vogue