Как ярко одеться на работу: 3 способа стилизовать цветные вещи в повседневных образах

Если вы хотите добавить цвета в свой рабочий стиль, не бойтесь экспериментировать. Это может внести новизну и особую энергию в ваш образ.

Чтобы цветные акценты не выглядели навязчиво и оставались уместными даже в рабочей атмосфере, мы подготовили для вас подборку вариантов, как стилизовать свой вид. Эти советы помогут вам добавить цветные нотки в ваш рабочий гардероб, сохраняя при этом профессиональный вид.

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Акцентные рубашки

Отличный способ добавить красок в ваш деловой гардероб, не нарушая его строгость. Например, синяя рубашка является отличным выбором для добавления цвета в ваш рабочий образ. Этот цвет не только легко сочетается с другими, но и добавляет элегантности и свежести. Если у вас уже есть синяя рубашка, попробуйте создать настоящий летний образ, сочетая ее с белыми вещами.

Также яркие рубашки хорошо сочетаются с джинсовыми элементами одежды.

Пастельные оттенки

Такие пастельные оттенки, как светло-розовый, лавандовый или мятно-зеленый, могут добавить тонкую дозу цвета, не слишком отвлекая.

Модные аксессуары

Добавление цветов с помощью модных аксессуаров – это еще один отличный способ оживить свой деловой образ. Шарфы, сумки, обувь или украшения ярких цветов могут внести нотку игривости и индивидуальности в ваш стиль. Например, красная сумка или желтые босоножки могут стать идеальными акцентами, которые поднимут всю комбинацию и придадут ей особый шарм.

Если вы еще не решились на красочные образы, попробуйте стилизовать их по нашим советам. Приятное настроение и уверенность в себе в течение рабочего дня гарантированы, когда вы почувствуете, что ваш образ отражает вашу яркую индивидуальность.