Нэнси Пелоси в Тайване: что одела представительница США для исторического визита

Несколько часов назад спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлилась в аэропорту Тайбэя. За ее историческим визитом в Тайване следят сотни тысяч людей по всему миру. Так что разберем образ, в котором она появилась на трапе самолета.

Сеть уже облетели фото Нэнси Пелоси в аэропорту Тайваня. Перед сотнями журналистов и местных третья за влиятельностью личность США показалась в деловом look.

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Образ Нэнси Пелоси в Тайване

Над аутфитом для полета в Тайвань Нэнси Пелоси особо не заморачивалася. В аэропорту Тайбэя она появилась в брючном светло-розовом костюме, в котором в этот же день встречалась со спикером парламента Малайзии.

На ней были классические брюки прямого кроя со стрелками, приталенный жакет с накладными карманами и белый топ со сдержанным круглым вырезом. Свой образ она довершила белыми туфлями-лодочками с перфорацией, а из аксессуаров выбрала бусы и серьги из массивного жемчуга.

"Наш визит подтверждает, что Америка поддерживает Тайвань: крепкую, динамичную демократию и нашего важного партнера в Индо-Тихоокеанском регионе", – написала Нэнси Пелоси в твиттере.

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