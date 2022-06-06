Нежные и яркие платья: образы Кейт Миддлтон на праздновании платинового юбилея Елизаветы II

Кейт Миддлтон присутствовала на празднованиях, организованных в Лондоне по случаю платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Герцогиня, как всегда, ошеломила безупречным внешним видом.

Со 2 по 5 июня Кэтрин показала несколько элегантных и ярких образов, которыми очаровала публику.

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Кейт Миддлтон на военном параде Trooping the Colour

В первый день празднований, 2 июня, Кейт вместе с детьми и герцогиней Корнуольской ехала по центру Лондона в карете, а впоследствии вышла на балкон Букингемского дворца. Для торжественного события герцогиня выбрала элегантное белое платье, в котором в прошлом году была на встрече с президентскими супругами Франции.

Наряды Миддлтон соединила с туфлями-челноками на каблуке. На этот раз волосы собрала в красивый пучок и завершила прическу шляпкой. На лице Кейт был макияж в коричневых оттенках с акцентом на глазах. Среди украшений она выбрала роскошное колье и лаконичные серьги принцессы Дианы.

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Что надела герцогиня на службу благодарности

3 июня в соборе Святого Павла состоялась благодарственная служба, где собрались члены королевской семьи. Кейт Миддлтон надела нежное платье лимонного цвета, которое соединила со светло-коричневыми замшевыми туфлями-челноками на каблуке.

Волосы герцогини собрали в аккуратную прическу, которую дополнили шляпкой в тон наряда. На лице у Кэтрин был макияж с коричневыми тенями на веках и персиковой помадой на губах. Look завершили перчатки, клатч в тон наряда и роскошные серьги.

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Кейт Миддлтон побывала на праздничном концерте

Вечером 4 июня Кейт вместе с мужем и детьми отправилась на торжественный концерт. Перед мероприятием была дополнительная специальная демонстрация барабанов для Джорджа и Шарлотты, где Кэтрин позировала в элегантном платье насыщенного красного цвета. Наряд был длинным, красиво подчеркнул изящную фигуру жены принца Уильяма.

В этот раз визажисты вложили волосы Кэтрин в локоны и собрали в хвост. На лице у нее был макияж с акцентом на глазах, образ довершали украшения, клатч и обувь на каблуке.

На концерте герцогиня была и в нежном костюме молочного цвета, с элегантной прической и вечерним макияжем.

Герцогиня во второй раз вышла на балкон Букингемского дворца

5 июня празднование платинового юбилея королевы завершилось. Вечером Ее Величество вместе с родными во второй раз за эти дни вышло на балкон Букингемского дворца. Кейт надела элегантное платье вишневого цвета. Волосы уложила в легкие волны, на лице сделали макияж в натуральных оттенках и завершили аутфит драгоценными серьгами.



Королевская семья на балконе Букингемского дворца / Фото из инстаграмма герцогов Кембриджских