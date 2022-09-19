Непревзойденная икона: Виктория Бекхэм опубликовала щемящее сообщение о Елизавете II

Британская дизайнер Виктория Бекхэм накануне похорон Елизаветы II выразила свои соболезнования королевской семье и описала свое восхищение Ее Величеством.

В канун похорон Елизаветы II, который состоится сегодня, в понедельник, 19 сентября, знаменитая дизайнер одноименного бренда Victoria Beckham опубликовала в своем истаграмме щемящее сообщение о Ее Величестве.

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Виктория Бекхэм поделилась со своей 30-миллионной аудиторией фотографиями Елизаветы II и описала свое восхищение этой выдающейся женщиной.

"На прошлой неделе я размышляла о потере Ее Величества королевы Елизаветы II и о том, каким она была мощным источником вдохновения не только для меня, но и для многих во всем мире. Она была непревзойденной иконой во всех отношениях и воплощением элегантности, она будет жить в наших сердцах и уме навсегда. Я выражаю мое глубочайшее соболезнование и искренние соболезнования королевской семье в это время, и мы присоединяемся к ним в сумме по поводу потери нашего любимого суверена", – написала знаменитость.



Виктория Бекхэм простилась с Елизаветой II / Фото с Instagram



Виктория Бекхэм простилась с Елизаветой II / Фото с Instagram



Виктория Бекхэм простилась с Елизаветой II / Фото с Instagram

Напомним, что еще в 2017 году Виктория Бекхэм получила Орден Британской империи за свой вклад в индустрию моды. На церемонию награждения она была приглашена в Букингемский дворец. А вот ее муж Дэвид Бекхэм получил орден Британской империи еще в 2003 году, когда был капитаном сборной Англии по футболу.

Накануне легенда английского футбола почтила Елизавете II выстояв в очереди с другими представителями общественности. Футболист простоял в очереди 12 часов, чтобы воздать честь Ее Величеству в Вестминстер Холли. Журналистам он рассказал, что вырос в семье поклонников королевской семьи. Он также отметил, что ему удалось несколько раз встречаться с королевой.