Франк Питер Вильде выложил фото в поддержку Украины после удара по "Охматдету": щемящий кадр

Немецкий стилист, дизайнер и активист за права человека Франк Питер Вильде весь свой инстаграм посвятил в поддержку Украины. После циничного российского удара ракетой по детской больнице "Охматдет" немец опубликовал новую фотографию, призывая всех выходить на митинг.

На кадре он предстал в белой футболке с надписью "Russia is a terrorist state" (Россия является террористической страной). Он опустил голову, держа в руках маленькую куклу-младенца, окутанного в окровавленную ткань.

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Немецкий блогер поддержал Украину

Франк Питер Вильде написал в своем посте важные слова для 150-тысячной аудитории.

Мирные переговоры с террористами, которые убивают детей на лечении, невозможны. Только вооруженная победа Украины может принести мир. Украина должна иметь возможность защищать своих людей и детей от России,

– отметил активист.

Берлинский стилист почти каждый день публикует фото из собственного лифта в поддержку Украины. Эпатажный модник делает фото в зеркале в сине-желтых цветах и с украинской символикой. Его инстаграм-профиль полностью заполнен образами в сине-желтых тонах. Экстравагантные лифтолуки с патриотической символикой прославили его на всю Украину.

В мае 2023 года приехал в Киев на годовщину United24. По столице он прогулялся в вышиванке, платке от Укрзализныци, кольце Ukraine и подвеске с Тарасом Шевченко. Дизайнер даже вместе Jerry Heil снялся в рекламной кампании украинского апсайкл-бренда Starchak.



Немецкий дизайнер в Киеве в 2023 году / Фото из инстаграма Юлии Бевзенко

Цикл своих фотографий стилист называл "Дневником войны" и отметил, что почувствовал свою миссию привлекать внимание к событиям в Украине и напоминать миру, что война в Украине продолжается. По его словам, после полномасштабного вторжения он решил, что ежедневно будет делать фотографии в знак протеста, и каждое из них будет посвящено нашей стране.