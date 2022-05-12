Не ели и не пили 18 часов: модель Даша Майстренко рассказала об эвакуации из Украины

Финалистка реалити-шоу "Супер топ-модель по-украински" Даша Майстренко сейчас находится за границей. Девушка рассказала в своем недавнем интервью о том, как эвакуировалась из Украины.

Ведущий шоу "Супер топ-модель по-украински" и автор ютуб-канала "Предметка" изменил свой формат и начал серию интервью о жизни переселенцев за границей. Первыми героинями выпуска стали Арина Любителева и Даша Майстренко.

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До 24 февраля у финалистки шоу "Супер топ-модель по-украински" была прекрасная жизнь: модельные и рекламные контракты, тысячи поклонников. Впрочем, как и для всех нас, наша жизнь кардинально изменилась в зловещий четверг, когда Россия начала полномасштабное наступление на Украину.

Российские оккупанты с первого дня войны начали бомбить города Украины. Под ударами оказались не только города Киевщины, но и другие города, в которые прилетали ракеты. Чтобы спасти свою жизнь, украинцы начали массово выезжать в безопасные места за границу.

Сейчас Даша Майстренко живет в Германии. Девушка рассказала в интервью, что отец ее обманом отправил ее в эвакуацию.

"В последний момент он просто запихнул меня в поезд, хотя должна была ехать только моя тетя. Интересный факт, что в тот день было два поезда из Смелы во Львов – в 12:00 и в 18:00. Мы выехали из дома в 12 и успевали уже на второй. Но первый задержали на три часа, поэтому мы сели в него. Потом я прочла новость, что второй поезд попал под обстрелы, и якобы в него даже что-то попало", – отмечает девушка.

О дороге Даша вспоминает, как о страшном сне. По ее словам, это было самые тяжелое 18 часов. Они ехали на электричке, которая возит пассажиров на короткие дистанции. Там был один туалет на восемь вагонов!

"Через четыре станции нам еще прикрепили вагоны. Мы не пили воду, не ели, потому что понимали, что нужно будет идти в туалет, а дети в вагонах спали в проходах, и очередь была. Когда включались сирены воздушной тревоги, поезд останавливался, выключали света, и мы ждали... Таких остановок было два по два часа.Дети плакали, не понимали, почему выключенный свет происходит, но в такие моменты ты не думаешь о себе, ты волнуешься за других, потому что понимаешь, что, возможно, сейчас ты в лучшей ситуации, чем женщины, которые едут сами с тремя детьми", – рассказала Даша.

Интервью Даши Майстренко и Арины Любитеевой: смотрите онлайн