Мода на традиционные украинские украшения возвращается: какие сейчас в тренде

Традиционные украшения являются важной частью культурного наследия Украины. Это не только элемент образов украинских женщин, но и символ выражения уникальности и идентичности нации. Изделия несут в себе тысячелетнюю историю, отражая традиции, обычаи, веру и генетический код украинского народа.

Методы изготовления передаются из поколения в поколение. Когда-то украинки носили изделия как обереги от порчи или беды. Сейчас ими все чаще довершают современные образы, поэтому 24 Канал расскажет о тех украинских аксессуарах, которые получили благосклонность не только среди украинцев, но и за рубежом.

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Гердан

Это длинное ожерелье, иногда с большими шариками или жемчужинами, обычно изготавливаются из бисера. Часто образуют геометрический или растительный орнамент. Этот аксессуар приобрел популярность еще в XVIII – XIX веках.



Гердан с цветочным орнаментом / Фото Pinterest



Гердан с геометрическим орнаментом / Фото Pinterest

Силянка

Пожалуй, самое распространенное сегодня традиционное украшение, ведь его легко совместить с повседневными образами. Название происходит от слова "силять" – нанизывать.



Современная силянка / Фото Виктории Клюс



Реставрация древней тернопольской силянки / Фото из инстаграмма my_ukrainianembroidery

Кораллы

Ожерелье, что изготавливалось из натуральных коралловых бусинок, обычно в форме цилиндриков. Это украшение было показателем достатка семьи, ведь мало кто мог себе позволить изделие из такого дорогого материала, который везли с моря.



Классические кораллы / Фото из инстаграмма vydymonevydymo



Стилизация кораллов / Фото из инстаграмма street.style.hunter

Шелест или бубенцы

Украшение, изготовлено из латунного листового металла техникой штамповки с выдавливанием двух полусфер. Обязательный элемент – колокольчики, которые могли сочетаться с бусинами. Отсюда и название, при ходьбе украшение создавало тихий звон, напоминающий шелест ветра и должен был отпугивать зло.



Современная интерпретация бубенцов / Фото из инстаграмма Оксаны Борийчук



Бубенцы / Фото Национального музея народного искусства

Дукат или дукач

Нагрудное металлическое украшение в виде ряда монет. Название происходит от золотой монеты, которая впервые была отчеканена в 1284 году в Венеции.



Дукач / Фото из инстаграмма vydymonevydymo



Дукач-панагейка / Фото из инстаграмма Оксаны Борийчук