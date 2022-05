Наш манифест к свободе, – дизайнер Юлия Магдич о патриотической коллекции и ДНК украинцев

Дизайнер Юлия Магдич покорила своими вышиванками не только весь украинский шоу-бизнес, но и многих звезд за рубежом. Любовь к цветам дает ей возможность создавать новые и безупречные изделия, которые не только влюбляют в себя с первого взгляда, но и прославляют нашу вышиванку на весь мир.

Мы встретились с дизайнером в символическом месте – кафе "Атлас", самой популярной кнайпе Львова конца XIX – начала XX века, в которой после войны открыли трикотажное ателье.

10 лет назад кофейня возобновила свою работу, поэтому я ожидаю разговор на летней террасе, с которой открывается прекрасный вид на площадь Рынок и знаменитые фонтаны. Каждый год накануне Дня вышиванки скульптуры одевали в вышитые рубашки, впрочем, война в Украине внесли свои коррективы, поэтому теперь их обтянули огнеупорными тканями.

Еще издалека на фоне закрытого фонтана Нептуна вижу Юлию Магдич, а на глаза наворачиваются слезы. Дизайнерша шагает к нам в безупречной желтой вышиванке с синей вышивкой, и я понимаю, что наш народ невозможно сломать. В войну Юлия не только сделала релокацию производства во Львове, но и создала безупречную патриотическую коллекцию вышиванок в сине-желтых цветах. Со временем в интервью дизайнер расскажет, что на ее платье – любимые цветы братчики, символизирующие верность.



Юлия Магдич в вышиванке из патриотической коллекции / Фото Ульяны Журбы, 24 канал

В рамках проекта " Интервью 24 " мы пообщались с дизайнером Юлией Магдич и расспросили, откуда она черпает вдохновение для создания вышиванок, как сотрудничает со знаменитыми звездами и что ждет Украину в fashion-индустрии после победы.

Вышиванка – в нашем ДНК

Как возникла идея создания бренда? С чего все начиналось?

Смотрите, на самом деле я вышиванки собираю очень давно – все благодаря маме. Первую рубашку мне вышила именно она. Это была традиционная красно-черная вышивка. Я и сама в детстве вышивала многое: мне почему-то нравилось работать над пасхальными рушниками. Бабушка моя, прабабушка ткали полотно собственноручно, по линии мамы – прабабушка была мастерица свадебных платьев. Так что дело моей жизни фактически было заложено в ДНК. И бренд как-то сам по себе возник. Однажды я приехала в Киев – и меня дома с Дашей Шаповаловой снимала Натали Джус (известная нью-йоркская блоггерша, – 24 канал). Я вытащила показать свои старинные вышиванки, которыми она начала восхищаться. Она сказала: "Ой, как круто, у нас уже такое бы носили". И тогда мы думали все начать. Я всегда говорю "мы", потому что мы с командой.

Сколько времени уходит на создание одной вышиванки и целой коллекции?

Это долгий процесс, и чтобы его сделать нужно примерно месяц – разработка самой модели. Отшить – все зависит от сложности и размера вышивки. В среднем на наших платьях – 2-3 миллиона стежков. Меня спрашивают, ручная ли это работа? Ну, да, если всю жизнь вышивать, то, в принципе, одно платье за жизнь такое можно вышить (Смеется). Поэтому на изготовление платья уходит примерно 3 недели. Хотя случается и такое, что мы по ночам что-то шьем очень срочное.

Как часто создаются коллекции? Сколько их выходит за год?

Мы – сезонный бренд, больше специализируемся на летней одежде, чем на зимней. Поэтому самая важная для нас коллекция – весна-лето. Также мы выпускаем капсульные коллекции, однако здесь мы не скованы графиками.

До ковыда мы презентовали коллекции в Париже на фэшн-веке для иностранных баеров. Сейчас они охотно заказывают онлайн, являясь определенными в качестве изделий. В конце сентября ты представишь коллекцию, которая будет в продаже уже в следующем году. То есть, мы всю зиму отшиваем заказы на следующее лето, которое должно поступить в продажу за границей – кто-то просит в январе, кто-то в феврале, кто-то в марте, кто-то вообще в мае – это зависит от локации магазина.

Сейчас мы сделали патриотическую коллекцию в желто-синей гамме. Я чувствую, что сейчас она будет актуальна. И если раньше желто-голубые платья пользовались спросом, но это было так нарочито патриотично – уместно, например, на День Независимости, то сейчас это уже такой, кажется, манифест. Эти цвета развеваются во всем мире, и у нас так же – это наш манифест свободы, манифест украинскости.



Юлия Магдич в вышиванке из патриотической коллекции / Фото Ульяны Журбы, 24 канал

Релокация производства во Львове

А много ли у Вас людей работает на производстве?

Всего работает 35 человек. Сейчас работает немного меньше. Почему? Мы сделали релокацию производства – теперь она у нас во Львове. Так случилось, что в Киеве рядом с нашим помещением есть много военных объектов, мы некоторое время не имели к нему доступа. А сезон начался – часть контрактов не исполнена. И вот так, хочешь, не хочешь, а должен. Я не считала, сколько у нас людей работает – только вот в последующие дни будет первая зарплата. Активно работаем здесь больше месяца. На днях снова откроем пошив в Киеве.

В одном из своих интервью Вы сказали, что если человеку нужна работа, а он не может его найти, то ему нужно научиться шить. Скажите, пожалуйста, сейчас есть дефицит швей?

Дефицита сейчас нет, ведь многие швейные предприятия просто закрылись: они работали на давальческом сырье, которое не рискуют сейчас присылать в Украину. Так что появилось на рынке труда много откровенно крутых профессионалов. Моя команда из Киева не вся захотела переехать во Львов, потому что у каждого семья, какие-то обстоятельства, там кто-то в Виннице, кто-то в Киеве, кто-то под Киевом. У нас вообще одна швея попала под оккупацию в Бородянке. Выжила. Мы ее искали, переживали, но все закончилось хорошо, вышла на связь, мы были очень счастливы, что она жива-здорова и невредима.

И фактически мы во Львове, как только дали объявление, сразу набрали очень квалифицированных специалистов. Многие переехали, искали работу.

Так вот, вернемся к выбору ремесла: у меня дедушка – авиатор говорит, что его компания по ремонту самолетов не может найти элементарных специалистов – клепальщика, например – их нет.

Или вот условно, люди учатся на крановщика – у них зарплата в 5 тысяч долларов – юристы не получают такую зарплату. Это специалисты узкого профиля. За ними очередь стоит. Соответственно, и качественные специалисты на швейных производствах: конструкторы, технологи, закройщики, вышивальщики, мастера ручных работ – мы выискиваем, собираем, как жемчужины.

Не каждому это дано – работа руками. Так же, как в кулинарии – нужно иметь талант к тому. Не стоит двигаться общим мейнстримом, вот, типа, модно быть юристом, экономистом, айтишником. Ну, модно быть – окей, а что тебе нравится?

Я училась во Львове в 15-й школе с углубленным изучением французского языка. Мама у меня французский филолог. И когда возник выбор классов – у нас был класс математический, с углубленным изучением французского языка, изобразительного искусства. Я ужасно хотела пойти в последний. Мне очень нравилось рисовать, мои работы возили на выставки, и, как учительница говорила, я подавала какие-то надежды в этом направлении. Мама говорит: "Слушай, ну ты рисуй себе и рисуй, а идти надо во французский класс. Как тебе в жизни вообще пригодится твое рисование?" Мы уже вот недавно вспоминали этот зов, говорю: "Мама, видишь, а пригодилось бы!". Мы все знаем, чего хотим, что станет нашим "родным трудом", но часто не прислушиваемся к своему внутреннему голосу.

Сейчас я отдаю себе отчет, что хорошо, что я все же не пошла в изобразительный класс, ведь очень часто, получая профильное образование в творческих профессиях, мы навешиваем себе много шаблонов. Это очень стереотипизирует, не дает места творчеству. Ведь настоящее творчество в современном мире возможно только в условиях полной свободы: любые рамки и каноны его полностью убивают.

Любовь к цветам в вышиванках

Каждая Ваша вышиванка – произведение искусства. Как рождаются в вашей коллекции узоры? Откуда черпаете вдохновение?

Вы знаете, я действительно очень люблю цветы, думаю, это видно (Смеется). Я очень люблю, когда мне дарят цветы. И очень часто эти вышиванки рождаются из цветов, которые мне подарили. И у меня еще мама очень любит цветы – у нее огромный сад. У нас, правда, разбомбили дом под Киевом… Но у нее там очень большой сад, и растет очень много, разнообразие просто, и каждую неделю сходит какой-то новый цветок.



Юлия Магдич в вышиванке из патриотической коллекции / Фото Ульяны Журбы, 24 канал

Я где-то прочла – и мне очень понравилась фраза: "Цветы – это следы Богородицы на земле". И оно так однажды мне откликнулось, и я действительно это так чувствую. Поэтому для меня цветок – это символ буйства жизни.

И вопрос: "Как вы это создаете?" У меня нет такого, что я там села и запланировала: мне нужно такое и вот такое. Оно как-то само выливается, и понять, как это происходит – не могу. У меня в принципе не бывает состояний "вдохновения" – "не вдохновения" – я в любой момент могу сесть и сделать. Как это сейчас модно называется – поток.

Вот я вижу, допустим, этот цветок, он мне отзывается – и я его делаю. И мы там столько с командой стараемся, чтобы она родилась, потому что в голове есть определенная картинка, ты ее изображаешь, но в нитях она может выглядеть совсем иначе. Поэтому в процессе творения много раз прошиваем, совершенствуем.

Как на Ваших вышиванках появляются петушки или лошади? Это что-то необычное.

Ну смотрите, лошади мне просто очень нравятся как явление. Это действительно очень интересно, ведь у меня есть изображение, которое выглядит, как рыцарь на коне, а на самом деле это – хранительница. Это – символ хранительницы. Также мы там делали с птицами. Птицы – это символ рода, умершие родственники, защищающие тебя. На самом деле, птицы на вышиванках – это защита.

Есть такое хорошее упражнение, которое я могу посоветовать делать для уверенности в себе. Представьте, что за вами стоят ваши предки, выстраивается столь великая армия, и ты чувствуешь их защиту, их благословение. И то же самое происходит с вышиванкой, когда на ней есть птицы – это такой символ защиты, силы протекции от твоих предков.

А вы еще создаете свадебные коллекции? Хочу спросить Вас, что на этих вышиванках изображено, ведь подробно все очень сложно разглядеть.

Я выбираю для свадебных платьев шитье. Почему? Потому что шитье золотом-серебром – оно торжественное. Это королева Виктория ввела в традицию белоснежное платье. На самом деле девушки преимущественно женились на красных и ярких цветах.

У нас в Украине так же свадебный наряд был очень такой красочный и впечатляющий, и по цвету в первую очередь. Девушка вышивала одинаковые рубашки себе и мужу. Считалось, что в других мирах супруги узнают друг друга собственно по вышивке на этих рубашках.

Мы еще делаем платки, фату, шпильки разные в прическу. Мы даже делали индивидуальные винчальные полотенца. Этого мы даже на сайте не выкладываем, потому что многие не хотят, например, показывать свои свадебные фотографии.



Свадебное платье от бренда Yuliya Magdych / Фото из инстаграммы

Ваши клиенты – принцессы Кувейта, Саудовской Аравии, Бахрейна. В Ваших узорах они видят что-то свое, близкое к своей культуре. Когда вы создаете коллекции, ориентируетесь на запросы Ближнего Востока?

Смотрите, Ближний Восток животных как раз не носит – они носят цветы, им запрещено по религиозным убеждениям носить на себе животных, лица. Вы знаете, раньше ориентировались, но мы ведь понимаем, что мир достаточно велик.

Сейчас я больше ориентируюсь на нашу страну. Что бы я хотела здесь донести? И знаете, если раньше мне нужно было подстраиваться под спрос, то сейчас я сама создаю предложение, и, соответственно, кому нравится, тот заказывает.

К сожалению, мы можем сейчас производить ограниченное количество вышивки. Во-первых, производство немного меньше сейчас, чем в Киеве, нам просто повезло, что мы смогли во Львове на месте приобрести станки, ведь вывезти их с производства не смогли. И вот как смогли приобрести – все заново, все сделали с нуля. Все, что я в Киеве построила через год, здесь сделала за 2 недели . И на сегодняшний день мы можем произвести 60 – 70 платьев в месяц. Это немного, но и это хорошо сейчас. Поэтому здесь уже стоит вопрос не в спросе, под кого подстраиваться, а как все это изготовить, чтобы удовлетворить этот спрос.

Вы создаете под заказ индивидуальные изделия?

Мы создаем. И мы даже сделали на сайте такой раздел "One of a kind", то есть вещь – одна в мире. Мы ее сделали – и больше не повторяем.

Мэй Маск в вышиванке Юлии Магдич

Осенью Мэй Маск в Катаре появилась в вашей вышиванке. Было ли это для Вас сюрпризом?

И да, и нет. Предварительно мы передали ей платье на съемку для Vogue, но оденет ли она ее, мы не знали. На Vogue она ее не одела. Я тогда расстроилась, думаю: "Боже, мы так быстро ее передавали, отправляли, бежали, несли, не одела, жалко". И тут прошло какое-то время, месяц или полтора, и она выходит в семье. Это прикольнее, потому что она выходит в люди в вышиванке, из-за чего был безумный резонанс - ей очень подходит вышиванка.

Эту вышиванку она купила или ей передали?

Мы передавали ей на съемки. А вещи вообще звезды покупают очень редко. Допустим, Кэтрин Зета-Джонс купила, и я не знаю, откуда она ее взяла. Я думаю, что на каком-нибудь американском сайте.

Как сотрудничаете со звездами?

Сначала мы пишем тех, кого хотим надеть. В лучшем случае нам дают ответ 10%. Из этих 10% звезд, кому мы что-то отправили, надевает изделие – 1%. Это для понимания того, какой объем работы делается для того, чтобы кто-нибудь надел брендовую вещь. И так у всех дизайнеров, это не только у нас.

В Вашей вышиванке Мэй Маск появляется не впервые. В первые дни войны в ней она даже записала видеоролик, в котором поддержала Украину.

Думаю, нужно ей еще какую-нибудь вышиванку прислать от нас.

Выстраданное платье для Джамалы на Евровидение

Джамала выставила на аукцион платье, в котором она открывала Евровидение в Киеве. Помните детали его сотворения?

Там была целая история. Платье из белого крепа и большой вышивкой. Юбка 4 или 5 метров. Выглядит как прямой силуэт, но она очень объемная. Вечером перед тем, как его отдать, мы замечаем большое желтое пятно. Не знаю, откуда она там взялась. И мы стали перерабатывать ее, целый коллектив вышел. Ночью полностью переделывали кусок платья. Поэтому это платье, так сказать, выстраданное – я его хорошо помню, знаете ( Смеется ).



Джамала в вышиванке Юлии Магдич / Фото с инстаграммы певицы

Какое платье можете назвать самым популярным в своей коллекции, или тем, которым больше гордитесь? Или, может, какая-нибудь коллекция, особенная для Вас?

Могу вам рассказать забавную историю на этот счет. У нас была коллекция с цветами братчиками. Я сделала платье, над которым мучилась очень долго. Все никак не получалось. Крутили-вертели тот взор.

И вот мы выпускаем эту коллекцию, сколько я в эти братчики уложила усилия, а заказывают не их – заказывают совсем другое платье.

И заказывают платье под названием "Любимая жена". И все женщины такие: "Я хочу быть любимой женой, я хочу купить это платье". К тому же на английском языке оно звучит не как "Любимая жена", а "Favorite wife", типа "Из других любимая". И полгода из этой коллекции продавалось только это платье, и я ничего не могла поделать. Уже потом я запостила братчики на себе, и только на них обратили внимание.

Мода на вышиванку не пройдет никогда

Какая вышиванка в Вашей коллекции самая бюджетная и дорогая?

Самые бюджетные стоили 180 долларов, а самые дорогие – это свадебные платья, которые мы делали за 10 тысяч долларов.

Их покупали за границей или у нас?

У нас. Вы не поверите, что у нас такой кризис, но люди, тем не менее, хотят красоты. И опять же – свадьба. Мы сейчас хотим выходить замуж на вышиванках.

Меня часто спрашивают: "Ну что, уже прошла мода на вышиванки?". Я говорю: "Она не пройдет никогда, потому что это часть души украинца".

Первые дни войны и поврежденный дом

Невозможно обойти вниманием войну в Украине. 24 февраля для всех нас было шоковым днем, и у каждого есть своя история первого дня войны. Какая она была у Вас?

Знаете, я ждала войну. Я где-то с октября говорила родителям, что будет война, готовьтесь к этому. И все надо мной смеялись, конечно. В феврале я была во Львове, потому что мне здесь делали сайт. Я здесь находилась где-то две недели. И потом мне мама в 5 утра звонит, говорит: "Юля нас бомбят". Мне пришлось их долго убеждать, чтобы они выезжали, потому что они говорили: "Мы здесь пересидим, будем сидеть под Киевом, ничего страшного". Как оказалось, Слава Богу, что уехали.

Вы рассказывали, что ракета повредила ваш дом...

Три штуки. Снаряды. Половину дома уничтожили, дом покосился. Мы уже вставили стекла, они вылетели в спальне, ванной, кухне, террасе, повсюду. Мародеры не заходили, как-то обошло нас.

Планируете возвращаться в Киев?

Я еще не определилась, в каком городе я хочу жить. Здесь сейчас производство, и значит, что в Киеве мы тоже делаем рестарт. Я говорю: "Кому чем помочь?", а они мне: "Юлия Андреевна, помощи не нужно им, мы все хотим только снова выходить на работу".

А есть люди из Вашей команды, уехавшие за границу?

Уехали в основном из офиса. По производству выехала только начальник цеха и, скорее всего, будет выходить замуж. Влюбилась. Ну, я очень рада за нее, хочу, чтобы она там осталась и была счастлива в любви.

Продали много вышиванок в пользу ВСУ

Многие бренды возобновили свою работу, чтобы поднять экономику страны. Как сейчас работает Ваш бренд?

Полноценное производство мы возобновили месяц назад. В первые дни войны мы начали продавать вещи в пользу ВСУ по тому, что у нас было на стоках за границей. Продали, кстати, многое. Я решила адресно помогать. Я хочу понимать, что помощь поступает реальным людям и то, что это происходит оперативно.

Возвращаясь к работе бренда, мы работаем стабильно, как это позволяют обстоятельства. Есть только проблема с логистикой. Выходит так, что для того, чтобы отправить платье за границу, идет 20-30 дней – это очень долго. А DHL когда был – оно уходило за 3-4 дня. Иностранный потребитель не готов к месяцу времени ждать платье.

Мы, кстати, только начали обсуждать трансформацию вашего бизнеса во время войны за границей. У Вас очень много клиентов там, Вы сотрудничаете со многими странами – как они относятся к тому, что не можете вовремя послать им товар?

Я была просто удивлена, но все клиенты написали письма поддержки, смс, были даже те, которые предлагали приехать пожить в них. И это меня очень растрогало – очень много американцев писало. Покупали платья в поддержку. Де факто, в основном пишут: "Окей, мы подождем, не беспокойтесь", но есть и такие: "Where is my dress?" (в переводе – "Где мое платье?"). И все, и их ничего не интересует.

А как вообще продаются вышиванки по Украине? Люди перестали покупать или нет?

По Украине люди покупают вышиванки, но у меня же был магазин в Киеве, он и есть. Мы вот буквально будем открываться на днях, и уже тогда мы сможем сказать, продаются они или нет. Онлайн-спрос есть, но я не скажу, что он так велик, как был до войны.

Патриотическая коллекция, рожденная во время войны

Мы уже частично затрагивали тему в начале интервью о вашей новой коллекции. ДНК вашего бренда – это Украина, и я так понимаю, что во время войны у Вас родилась идея создания патриотических вышиванок? Все изделия будут полностью сине-желтыми, да?

Да. Ну мне так захотелось. Это такой вот манифест нашей свободы. Эта коллекция побуждает людей к этому проявлению свободы, радости, самоутверждения украинцев. Потому что по состоянию души я, наверное, хотела бы черным по черному вышить, но я должна быть каждый день наряжена, нарисована и причесана, потому что если я буду позволять себе расклеиваться, люди рядом тоже будут расклеиваться, мой коллектив будет расклеиваться – это важно . И эти внешние проявления – как будто самые простые, но они сразу считываются. Мы не должны допустить, чтобы враг ввел нас в состояние депрессии и страха.



Юлия Магдич в вышиванке из патриотической коллекции / Фото Ульяны Журбы, 24 канал

Вся ваша коллекция из льна? Есть ли другие ткани?

Лен, батист, хлопок – разные, разные. Будем еще прибавлять.

Ваши бренды носят во многих странах. Входила ли в этот список Россия?

Пусть носят валенки отечественного производства и ездят на москвичах. Мы им точно доставлять ничего не собираемся.

А у Вас есть родственники, друзья или знакомые в России? И если да, то как они относятся к тому, что Россия развязала войну в Украине?

Очень много. Все отрицательно. Почти все уже уехали. Они все понимают. Все ненавидят Путина, но у них, мне кажется, не хватает смелости революции, восстания, как мы делали. Если вообще проследить русскую историю, то у них не было серьезных восстаний. Все подавляли удивительно быстро. Декабристов только вспомните. Я горжусь тем, что мы, украинцы, свободные люди.

Как после ежедневных болезненных и страшных новостей, не переставать быть творцом в своей индустрии? Что Вас подталкивает к работе? Каков ваш главный стимул?

Я уже об этом говорила и буду говорить очень активно, ведь я считаю, что наша энергия там, где наше внимание. Если люди весь день сидят в телеграмм-каналах, они просто себя "сливают". Наша обязанность сейчас как граждан делать то, что мы делаем хорошо. Делать это каждый день и делать это качественно. И, в самом деле, если мы будем очень концентрироваться и направлять энергию в новости, если мы будем все время перечитывать какие-то ужасы, то, к сожалению, пользы это никому не принесет. Ни тем, о ком мы читаем, ни нам самим.

Поэтому самый простой способ оставаться в каком-то настроении – что-либо творить и быть сконцентрированным на процессе творения. Это не значит, что нужно быть безразличным – ни в коем случае. Это просто значит, что когда ты создаешь и платишь налоги – ты больше помогаешь своему государству, чем когда ты сидишь дома, читаешь телеграмм-каналы и потом плачешь.

Что ждет Украину в fashion-индустрии после победы

Мы сейчас замечаем, как многие бренды создают патриотические дропы, наряды с украинской символикой, носят сине-желтые наряды – не только наши украинцы, но и за рубежом инфлюэнсеры. Как думаете, что ждет Украину в фэшн-индустрии после нашей победы?

Конечно, внимание всего мира приковано к Украине. Поэтому должны покупать не только мерчи, но и другие продукты, производимые в Украине. Вопрос в том, где они должны находить нашу креативную индустрию. Например, мы пользуемся популярностью в интернете, а есть молодой перспективный бренд, который еще не имеет такой популярности, подписчиков или людей, которые их поддерживают. Где они должны позиционироваться для того, чтобы их покупали? И здесь, мне кажется, должно включиться государство для того, чтобы проводить какие-то унифицированные платформы, пиар-акции, экспортные выставки.

Как я вижу будущее украинской моды? Во-первых, нужна государственная поддержка, нужны какие-то налоговые каникулы, льготы, стипендии для молодых дизайнеров. И нужно остановить отток мозгов за границу – очень многие выезжают, и не вернется. Например, если я сейчас захочу приехать в Ригу, сделать там большое производство, то мне 60% оборудования финансирует государство.

Украинский народ вообще очень творческий. Такого количества талантливых людей как у нас я нигде не видела. Этим людям просто нужно подставить плечо. Дать им такие условия, чтобы им не захотелось даже в сложившейся ситуации выезжать за границу.

Будут покупать украинское – с удовольствием сейчас это модно, но если мы будем доставлять месяц – это никому не интересно. Ну, мир сейчас такой – он очень ускорился. Человек хочет получить с сегодняшнего дня на завтра. К примеру, в Лондоне ты утром заказал, вечером тебе привезли платье, ты их померила, если они тебе подошли – ты взяла, если они не подошли – ты отдала.



Юлия Магдич в вышиванке из патриотической коллекции / Фото Ульяны Журбы, 24 канал

Вы не думали над открытием производства в Европе? Чтобы и здесь было, и там, чтобы Вам удобнее было отправлять?

Почти 6 лет у нас есть склад за границей, а сейчас сделали альтернативный. Все отправляем туда, чтобы когда человек что-то заказал – к нему оно пришло через день – два. А производство нет, потому что у меня здесь очень классные профессионалы – ты в Европе не сыщешь людей с такими золотыми руками.

Вы такой многогранный человек – есть у Вас еще какие-то хобби, кроме вышиванок? Что любите еще делать?

Вот видите, вы сказали, что я многогранный человек, но на самом деле нет, потому что я в основном на работе. Однако я очень люблю готовить еду.

Есть время?

Времени нет, но когда имею, то очень люблю – мне этот процесс нравится. Особенно мне нравится, когда приходят много гостей и хвалят меня. А так вот учусь в аспирантуре, уже должна была защититься весной, но как видите...

Задумывались ли над переездом во Львов?

Я здесь живу.

А после победы?

После победы буду жить наверняка на два города, а потом будем определяться. Но вот скоро планирую поехать в Киев. Там все привычнее, но во Львове раз – два в месяц я бывала и до войны.

Что сделает Юлия Магдич после окончания войны

О чем мечтаете после победы? Может быть, Вам чего-то сейчас хочется, чего-то не хватает?

Очень меняются приоритеты: то, что раньше казалось важным – работа, соревнование – сейчас кажется таким маленьким и не значимым. Поэтому мечтаю о счастливой семье и детях.