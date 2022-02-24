"Нас разбудили взрывы по всей стране": украинские бренды отреагировали на нападение России

Ночью 24 февраля Россия напала на Украину. Страна-агрессор обстреливает города ракетами. Известные украинские бренды отреагировали на атаку в своих социальных сетях.

Армия страны-агрессора напала на военные части и пограничные посты на севере, юге, продолжаются бои на Донбассе.

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С самого утра Киев начали обстреливать крылатые и баллистические ракеты. Войска России нанесли ряд ракетных ударов в Бердянске, Запорожье и Мелитополе, а также обстреляли аэродромы в Коломне и Ивано-Франковске. От оккупантов страдают другие области Украины.

Такие известные украинские бренды, как FROLOV, Jamemme, VALERY KŌVALSKA, сообщили своей многотысячной аудитории о полномасштабном вторжении России в Украину, поддерживая сторонников и всех украинцев.

FROLOV

"Мы не можем молчать, это полномасштабная война. Мы хотим убедиться, что весь мир знает об этом. Сегодня утром мирные украинские города подверглись нападению. Это полноценное вторжение России в Украину. Мы заботимся о том, чтобы все члены нашей команды были в безопасности и выполняли только официальные инструкции правительства. Пожалуйста, поделитесь этим сообщением со своей международной аудиторией и поддержите Украину. Будьте смелыми. Вы можете помочь нашей армии стать еще сильнее. Мы будем защищать нашу страну несмотря ни на что! Слава Украине".

Jamemme

"Остановите войну! Остановите российскую агрессию! Сегодня Россия напала на нашу страну! Нас разбудили взрывы по всей стране. Почему россияне так ненавидят Украину?".

VALERY KŌVALSKA

Бренд опубликовал сине-желтый флаг Украины, лаконично добавив красное сердце на фотографию.

LASKA CHARITY STORE

"Мы за мир! Все будет хорошо. Слава Украине".

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию.