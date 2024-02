Специально ко Дню влюбленных: 10 украинских брендов, которые выпустили нежные и страстные коллекции

Вы можете порадовать себя или партнера подарком на День святого Валентина, ведь среди тематических новинок есть и праздничные наряды, и украшения и, конечно, нижнее белье.

Перед праздником любви бренды часто выпускают мини-коллекции, и в этом году украинские дизайнеры уже погрузили нас в атмосферу романтики и очень красивой эротики.

К теме Какое платье надеть на День Валентина: самые красивые варианты в красном цвете

24 Канал собрал самые интересные коллекции отечественных производителей, выпущенные специально ко Дню Валентина.

Gunia Project x TSUM Kyiv

Украинский бренд GUNIA Project и ЦУМ Киев подготовили капсулу одежды, аксессуаров и предметов интерьера, в которых центральной фигурой стал ангел. Бренд рассматривает духовное существо как одного из ключевых персонажей украинского народного искусства.

Также дизайнеры брали за основу образы птичек, сердец и цветов. А принты и отделка вдохновлены наивными вышитыми рушниками из коллекции Музея Ивана Гончара. В частности, экспонатами середины XX века из Черкасской и Полтавской областей.

GUZEMA

Ювелирный бренд Guzema Fine Jewelry представил бриллиантовую подборку - интерпретацию самых популярных моделей из культовой коллекции Valentine's Day. Это браслеты, колье, серьги и кольца-трансформеры, украшенные маленькими сердцами. Некоторые модели инкрустированы натуральными бриллиантами.

Бренд также воплотил благотворительную литературную инициативу – в сотрудничестве с издательством "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" представил к празднику поэтический сборник "Так никто не любил". Он объединяет тексты 70 украинских поэтов: от Шевченко до Любки. Экземпляр можно получить за донат в 500 гривен. Средства передают в Guzema Foundation.

O.TAJE

Любовь к кому-то всегда начинается с любви к себе, а любовь к себе – с умения понимать и принимать себя. С таким посылом выпустил праздничный дроп бренд O.TAJE. Одна из их новинок – миди-юбка из вискозы в двух оттенках: пудровый и фуксия. Ее можно хорошо дополнять свитерами в тон.

А изюминки коллекции – это свитер с косами STORMI в нежно-розовом оттенке и полупрозрачное платье MARCY в цвете фуксия. Есть также более сдержанные и изысканные наряды – базовые мидиплатья, миди-юбка, костюмные сеты и топы.

W8LESS

Главными в Love collection от W8LESS стали полупрозрачные ткани и джинс, сердца из фатина и неопрена. "Изящные и сексуальные изделия для самых смелых", – такими сам бренд видит свои вещи. Лимитированная линейка имеет как ежедневные спортивные свитшоты или джинсы, так и привлекательные топы и боди для особых моментов.

Anoeses

Настоящий пожар ко Дню Валентина - это коллекция красного белья и аксессуаров LOVE NOTE от Anoeses. Три образа и один отдельный набор бондажных аксессуаров предлагают для любителей экспериментов. Все изделия – в ярко-красном цвете с золотой фурнитурой.

Есть набор белья Love on the Brain, набор кожаных аксессуаров You're Mine, комплект из латексного кроп-топа без рукавов и мини-юбки с завышенной талией Fierce Passion, а также латексное платье I Want All of You.

Femif

Femif перевыпускает ко Дню святого Валентина в "цветах любви" модели, которые стали наиболее популярными. Невероятной красоты платья идеально подходят к атмосфере праздника.

Кстати, это бренд, который создает вещи с привлечением искусственного интеллекта.

JUL

Футболка с вышивкой сердца, а на тканой бирке – надпись с цитатой Василия Стуса из сборника "Письма к сыну" - "щедрое сердце дается любовью". Это чудное изделие представил бренд JUL. К каждому заказу футболки в подарок придет архивное письмо о любви, написанное украинскими поэтами, чтобы напомнить о самом ценном чувстве любви, которое невозможно переоценить.

Grains de Verre

Модели из праздничной коллекции этого бренда вы можете легко ввести в повседневную моду. Их украшения могут "подсвечивать" простые луки и наделять их настроением.

Grains de Verre стремится создавать объемные и исключительные изделия, которые придают силы и привлекают внимание. Будь то пара сережек, фантазийное кольцо или массивное ожерелье, каждое изделие создано для того, чтобы выделяться и быть в центре внимания,

- говорят в бренде.

Ruslan Baginskiy

Известный дизайнер представил тематическую коллекцию шапок, беретов и шарфов в цвете фуксии. Парные изделия – это очень мило, поэтому можете порадовать таким подарком любимого или любимую.

Singular

Четыре комплекта униформы, чтобы покорять сердца, раскрывать их настежь или окончательно разбить, подготовил бренд Singular. Капсула изготовлена из чистой мериносовой шерсти и в смелых оттенках – страстном красном, сером меланже, голубом и оливковом.