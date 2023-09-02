6 вещей, не выходящих из моды у француженок: топовые образы

Француженки всегда умеют хорошо одеваться. А еще они умеют сохранять свою любовь к определенным вещам, поэтому постоянно одевают наряды, которые для них никогда не выйдут из моды.

Модные парижанки умеют выглядеть просто и стильно, пишет 24 Канал. Для сотворения собственного вида они употребляют минимум усилий. Француженки обрели популярность во всем мире благодаря тому, что умеют из базовых вещей составить любой актуальный до времени образ.

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Их основа – проверенная классика, которую они только дополняют определенными трендовыми вещами. В их повседневном стиле всегда чувствуется универсальность, которая не угасает через годы. Француженки выбирают простой крой, нейтральную цветовую гамму и дорогие ткани. А еще – они из года в год выбирают любимую одежду, с которой не собираются прощаться.

Трикотажное платье

Парижанки любят носить трикотажные платья осенью или весной, ведь у них достаточно комфортно в демисезонный период. Длинные трикотажные платья можно носить с балетками или кроссовками, а в позднее время года – с сапогами на каблуке.

Соломенная сумка

Француженки дополняют свои образы соломенными сумками, как только наступает лето. Такая сумка завершает их пляжные и городские образы.

Голубая рубашка

Модные девушки имеют в своем гардеробе классические рубашки белого и голубого цвета. Последняя стала безумно популярной среди француженок в последние годы, поэтому они ею дополняют базовые джинсы, черные брюки или лосины.

Белые джинсы

Француженки очень любят в будние дни выглядеть по-праздничному. А в этом им помогают белые джинсы, которые они отлично рифмуют с любым верхом.

Тренч

Более всего классический песочный тренч подходит француженкам. Они могут его непринужденно носить и сочетать с любыми элементами гардероба.

Полосатые майки/футболки/лонгсливы

Бретонки – абсолютная французская классика. Эти вещи могут показаться банальными, но у них есть все шансы оставаться в шкафах парижанок еще много лет, ведь они относят полосатые вещи к базе.