Это падение вошло в историю моды: как Наоми Кэмпбелл впервые упала на показе Вивьен Вествуд

Знаменитая на весь мир модель Наопи Кэмпбелл впервые упала во время показа коллекции британского дизайнера Vivienne Westwood. Это легендарное падение вошло в историю моды.

Легендарная дизайнер Вивьен Вествуд умерла в 81-летнем возрасте. Знаменитость называли матерью стиля панк в одежде. Вивьен Вествуд – известная активистка. Она выступала за ядерное разоружение и даже отрезала волосы, чтобы привлечь внимание к климатическим проблемам.

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Все запомнили Вивьен харизматичной и волевой дизайнером, которая не боялась открыто проявляться. С дизайнером также связано немало впечатляющих историй.

Одной из них является легендарное падение модели Наоми Кэмпбелл. В 1993 году шагая по подиуму на 25-сантиметровой платформе модель впечатляюще впала. Кадры молодой модели разлетелись по всему миру.

Но Наоми не растерялась, а посмеялась над собой, поднялась и пошла дальше. Такое головокружительное падение не помешало ей стать одной из самых популярных моделей уже к концу 1990 года.



Легендарное падение модели на показе Вивьен Вествуд / Фото из Pinterest



Легендарное падение модели на показе Вивьен Вествуд / Фото из Pinterest



Легендарное падение модели на показе Вивьен Вествуд / Фото из Pinterest

После легендарного падения слава Наоми Кэмпбелл только возросла. Все хотела больше узнать о девушке, которая упала на модном показе.

Легендарное падение Наоми Кэмпбелл: смотрите онлайн

Синие туфли на шнуровках с огромным каблуком и платформой взяли в качестве экспоната в один из музеев Лондона.



Обувь, в которой упала на подиуме Наоми Кэмпбелл / Фото из Pinterest