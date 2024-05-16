Наоми Кэмпбелл появилась в Каннах в платье Chanel, которое надевала на показ 27 лет назад

Супермодель Наоми Кэмпбелл прилетела на Каннский кинофестиваль. 53-летняя британка решила выбрать необый образ, поэтому вышла на красную дорожку в платье, в котором дефилировала на показе Chanel 27 лет назад.

Наоми Кэмпблелл даже в своем возрасте может дать фору любым моделям, поскольку до сих пор появляется на показах самых известных брендов. Готовясь к Каннскому кинофестивалю, "черная пантера" решила выйти в свет в платье, которое уже носила много лет назад.

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Образ Наоми Кэмпбелл

Знаменитость повторила свой образ, который демонстрировала еще в далеком 1996 году на показе Chanel. Тогда в июле Наоми Кэмпбелл вышла на подиум в черном платье, которое создал Карл Лагерфельд.

Наряд был частью осенне-зимней коллекции 1997 года. Кайзер моды создал длинное платье из блестящего материала, украсив юбку прозрачными вставками черной ткани, а бретельки – белоснежными жемчужинками.

Невероятное винтажное платье от Chanel Наоми Кэмпбелл решила надеть во второй раз, чем произвела фурор у многих гостей кинофестиваля. На 53-летней модели платье выглядело так же красиво, как и много лет назад. Образ модель довершила черными туфлями, а волосы распустила и предстала перед камерами фотографов с мелкими кудрями.

Аутфит знаменитость дополнила драгоценными длинными серьгами и роскошным макияжем с длинными стрелками, которые подчеркивали ее взгляд.



Наоми Кэмпбелл на Каннском кинофестивале / Фото Getty Images

В этом образе супермодель 90-х пришла на премьеру фильма "Фуриоза: Безумный Макс. Сага", в которой Аня Тейлор-Джой играет главную роль.