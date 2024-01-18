Кривой Рог, Херсон и Чинадиево: мукачевский бренд создал платки о разных уголках Украины

На каждом изделии коллекции "Города Украины" изображены знаковые постройки и символы населенных пунктов нашей страны. И есть там не только областные центры.

Украинский бренд платков "Марципанка" выпустил коллекцию "Города Украины". Принтами на изделиях из коллекции они показывают особенности разных городов и селений страны.

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К примеру, на платке "Черкассы" изображены Свято-Михайловский кафедральный собор, Голубой дворец, Дворец счастья, музей "Кобзаря" и Тарас Шевченко. На "Одессе" – Потемкинская лестница, Оперный театр, смотровое колесо в парке Шевченко, дом администрации, лютеранская кирха, художественный музей, памятник "Жене моряка".



Платок о Черкассах от бренда "Марципанка" / Фото с сайта "Марципанки"



Платок об Одессе от бренда "Марципанка" / Фото с сайта "Марципанки"



Платок о Херсоне от бренда "Марципанка" / Фото с сайта "Марципанки"

Есть даже платок о пгт Чинадиево, что на Закарпатье. Она посвящена Чинадиевскому замку, любви его хозяйки Илоны Зрини к Имре Текели, а еще людям, ныне там живущим и хранящим сооружение — Иосифу и Татьяне Бартошам.

Каждый регион нашего государства индивидуален и по-своему прекрасен. У нас есть реки, моря, горы – пусть наш платок станет частью единого покрова, – рассказывает изданию KISZó-UA соучредитель бренда Виктория Швардак.



Платок о Чинадиево от бренда "Марцыпанка" / Фото с сайта "Марципанки"

Когда разработчики принтов выбирают, что именно нарисовать на платке, даже советуются с местными через соцсети или лично.

Мы хотим создавать такие изделия, которые захочется привезти на память. Сейчас планируем продолжать и развивать тему единства, потому что это не должно быть один день в году – это должна быть традиция. Хотим под этим покровом объединить весь мир.