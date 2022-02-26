"Мое сердце со всеми вами, Украина": модель Эльза Хоск отреагировала на российскую агрессию

33-летняя шведская модель Эльза Хоск присоединилась к поддержке Украины, как и многие звезды со всего мира. Манекенщица поддержала Украину пронзительной публикацией в своем инстаграме. Она призвала всех обратить внимание на циничное вторжение России в наше государство.

Весь цивилизованный мир поддерживает Украину. В непростое для нашего государства время слова поддержки выражают знаменитости первой величины. Все они призывают бороться с агрессором.

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В своем инстаграме, за которым следят более 7 миллионов человек из разных уголков мира, Эльза Хоск опубликовала обращение президента Украины Владимира Зеленского и написала свои переживания по поводу нашей страны.

Эльза Хоск поддерживает украинцев

"У меня разрывается сердце от того, как мировое руководство наблюдает за происходящим в Украине. Этого недостаточно, чтобы остановить войну. Что мир собирается делать??? Это страшное кино происходит на наших глазах. Россия не остановится на Украине, если они не победят... Это угроза мировой демократии. Мое сердце со всеми вами, Украина, женщинами, детьми, бедными семьями, которые больше всего пострадали", – написала Эльза Хоск.

Эльза Хоск выразила обеспокоенность войной России против Украины / Фото из инстаграма

Какие мировые звезды поддержали Украину

Мадонна опубликовала песню в поддержку нашего государства;

"Мисс Мира 2000" Приянка Чопра поддержала Украину и призвала помочь людям;

Супермодель Кендалл Дженнер и ее сестра Кортни Кардашян отреагировали на войну России с Украиной.