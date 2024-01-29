Обязательно должно быть в вашем гардеробе: как выглядит самый популярный оттенок весны
Весной 2024 года в моде будет оттенок топленого сливочного масла. Дизайнеры представили немало вещей в светло-желтых оттенках, которые будут особенно популярны в новом сезоне.
Красный и бордовый имеют конкурента ведь такие яркие и эффектные цвета может затмить нежный оттенок сливочного масла, пишет 24 Канал.
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В коллекциях на весенне-летний сезон оттенок желтого масла появился во многих брендах. Такой "дофаминовый" цвет способен улучшить настроение с первым появлением весеннего солнца.
По сравнению с другими яркими цветами оттенок сливочного масла достаточно универсален, ведь его можно сочетать во многих цветовых комбинациях. Желтая гамма включает большой спектр оттенков и тонов.
Выбирайте себе на весну кремовые кардиганы, трикотажные платья, рубашки, атласные платья, юбки и куртки. Этот оттенок хорошо сочетается с белым цветом голубым сиреневым или черным.
Довольно красиво выглядят базовые образы на основе кардигана и голубых джинсов с лоферами. Чтобы добавить образу праздничности, наденьте трикотажное платье с белыми сапогами на каблуке.
Элегантный образ вам обеспечит сочетание рубашки кремового оттенка с черными брюками палаццо. Если же планируете приобрести на весну куртку оттенка сливочного масла, смело стилизуйте ее с синей шапкой, шарфом или сумкой.
Как выглядит модный цвет весны / Фото Pinterest
Как выглядит модный цвет весны / Фото Pinterest
Как выглядит модный цвет весны / Фото Pinterest
Как выглядит модный цвет весны / Фото Pinterest
Как выглядит модный цвет весны / Фото Pinterest
Как выглядит модный цвет весны / Фото Pinterest