Актуальные кожаные тренчи на весну 2023: на что нужно обратить внимание

Тренч – это универсальная вещь в межсезонье. Весной дизайнеры советуют делать ставку именно на кожаных вариантах – от черных тренчей в стиле "Матрицы" до байкерских моделей. Что предложили носить дизайнеры в этом сезоне – смотрите в материале.

Найти кожаный тренч весной очень легко, ведь они есть у каждого украинского бренда или в магазине масс-маркета. Кожаные тренчи в своих коллекциях представили известные бренды: Prada, Burberry, Chloe, Tod's и Bottega Veneta.

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Кожаный тренч – это не просто тренд на несколько сезонов, он уже завоевал столь сильную популярность, что останется с нами на несколько лет. Универсальность кожаного тренча состоит в том, что вы можете носить его как весной, так и осенью.

Дизайнеры предложили множество кожаных тренчей, на любой цвет и вкус. Впрочем, если в вашем гардеробе еще не было кожевенного изделия, то лучше начать с черного цвета. С таким базовым вариантом можно создать немало интересных и стильных образов.

Если же вам захочется чего-нибудь более интересного, то присмотритесь к виниловым тренчам, плащам из искусственной крокодиловой кожи, винтажным тренчам с потертостями и даже денимовым вариантам.



Модные кожаные тренчи на весну / Фото с Vogue



Модные кожаные тренчи на весну / Фото с Vogue



Модные кожаные тренчи на весну / Фото с Vogue



Модные кожаные тренчи на весну / Фото с Vogue



Модные кожаные тренчи на весну / Фото с Vogue



Модные кожаные тренчи на весну / Фото с Vogue