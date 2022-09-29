Как выглядят модные сапоги на каблуке: трендовую модель показывает Рози Гантингтон-Уайтли
Источник:инстаграмм Рози Гантингтон-Уайтли
Британская супермодель Рози Гантингтон-Уайтли ярая модница, поэтому показала своим поклонникам новую модель сапог от Bottega Veneta, имеющих все шансы стать популярной моделью этой осенью.
Рози Гантингтон-Вайтли начинает постепенно восстанавливать свой блог в инстаграмме и делиться с подписчиками стильными аутфитами.
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Британка обожает бренд Bottega Veneta, поэтому продемонстрировала новую модель сапог на каблуке в двух цветах – черном и белом. И хотя манекенщица сама создает обувь вместе с итальянским брендом Gia, на этот раз она выбрала сапоги от именитой марки.
Популярная модница Рози Гантингтон-Уайтли является одной из самых известных fashion-инфлюэнсерок. Для многих она является вдохновением, поэтому за каждой новой фотографией в стильном наряде в инстаграмме следит более 16 миллионов пользователей.
Манекенщица часто любит показывать образы с помощью серии снимков, сделанных дома у зеркала.
На этот раз звезда опубликовала подборку четырех образов, в которых показала, с чем можно сочетать сапоги на каблуке. Блондинка выбрала обувь с закругленным носком до колен с тиснением в виде косичек.
Модница надела теплое кофейное платье, соединив его с белыми сапогами и сумкой. Также она примеряла аналогичное синее платье, которое уже завершила сапогами черного цвета и добавила белый небольшой клатч.
Рози Гантингтон-Уайтли показала трендовую обувь на осень / Фото с Instagram
Рози Гантингтон-Уайтли показала трендовую обувь на осень / Фото с Instagram
Для городских выходов Рози показала look, состоящий из базовых голубых джинсов, майки и молочного кожаного тренча. К такому аутфиту она надела белые сапоги.
Рози Гантингтон-Уайтли показала трендовую обувь на осень / Фото с Instagram
Последний образ Рози Гантингтон-Уайтли довольно изящный и праздничный. Британка примерила длинное роскошное платье на длинный рукав, соединив его с белыми сапогами и сумкой-ведром.
Рози Гантингтон-Уайтли показала трендовую обувь на осень / Фото с Instagram