Названы самые модные платья лета: какие платья должны быть у каждой девушки

Начался летний сезон, так что нам стоит пополнить свой гардероб стильными платьями. Разнообразие фасонов, принтов и цветов этим летом впечатляет, впрочем, мы выбрали 6 самых популярных платьев, которые вам стоит добавить в свой гардероб.

Согласно модным показам, коллекциям брендов и выбору инфлюэнсеров к самым желанным платьям лета можно отнести несколько платьев, которые точно понравятся каждой девушке, пишет 24 Канал.

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Эти платья отлично подходят для жаркого лета и ежедневных прогулок. Благодаря платью вы сможете сделать универсальный предмет гардероба, который дозволит сделать романтический образ.

Мелкий цветочный принт

Такие платья всегда украсят ваш гардероб летом. Платье в цветочный принт не нуждается в дополнительных акцентах. Просто дополните его сандалями и добавьте аксессуары.

Babydoll

С приходом лета охото смотреться достаточно романтично. С этой задачей идеально справятся платья Babydoll. Выбирайте зефирные оттенки. Этот фасон платья является олицетворением женственности и нежности.

В белом цвете

В сети все чаще можно проследить тренд на белом платье. Инфлюэнсеры вибирают платья в разных длинах – от мини до миди. Чаще всего их совмещают с балетками и сандалями.

С массивным принтом

Тренд на мелкие цветы на платьях все еще не потерял популярности, впрочем вместе с этим актуальны платья с массивным принтом. Дизайнеры предложили платье не только с цветами, но и фруктами – лимонами или клубникой.



Модные платья на лето / Фото с Elle

Белый сарафан

Без белого сарафана невозможно вообразить лето. Это лето обещает быть жарким, так что его униформой станут сарафаны. Из-за отсутствия горловины этот тип платья отличается легкостью и свободой тела.

Принт клетка

Клеточка виши ассоциируется у нас с Провансом. Этот орнамент обожает Брижит Бардо. В молодости она постоянно одевала платья в клеточку. Тренд на такие платья будет с нами и в этом сезоне.



Модные платья на лето / Фото с Elle