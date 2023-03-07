Что надеть на свидание 8 марта: модные образы

В Международный женский день мужчины часто приглашают любимых на свидание. Если у вас уже есть идеи, где провести 8 марта со своей половинкой, то рекомендуем вам только выбрать образ, в котором вы будете сиять.

Международный женский день в этом году также не будет выходным, впрочем, это не помешает вам провести вечер в компании любимого человека, пишет 24 канал.

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Если вы уже выбрали место, где сможете отдохнуть вместе с любимым, то остается лишь выбрать образ, в котором вы будете чувствовать себя комфортно и стильно.

Обычно формируя свои образы, мы вдохновляемся известными инфлюэнсерами. В их гардеробе есть немало эффектных вещей, поэтому они создают много интересных ауфитов, а нам есть из чего выбрать то, что подходит больше всего нашему стилю.

Модель Фрида Аасен отправилась на свидание со своим мужем в коричневой рубашке и мини-юбке из кожи. Эффектный look блондинка довершила высокими сапогами на каблуке. Этот образ не обязательно повторять идентично, впрочем, вы можете воспользоваться похожей формулой и создать свой уникальный выход.

Если вы хотите получить комфортный образ, то примерьте базовый лонгслив со штанами и сапогами на каблуке. Довершением ауфита станет стильное пальто в базовом цвете.

Не забывайте о классических черных жакетах, которые идеально подходят не только для офисных выходов, но и для свидания с любимой половинкой.

В этом сезоне голубая рубашка размера оверсайз обретет новую волну популярности. Ее уже начинают активно носить инфлюэнсеры, поскольку в паре с джинсами и обувью на каблуке, эта стилизация вещей выглядит очень эффектно.

Если же вы поклонница роскошных образов, следите за тенденциями и знаете, что кожа сейчас является одним из самых актуальных материалов, то выбирайте длинную юбку и кожаный тренч. Черный цвет всегда выглядит дорого и стильно.

Не отказывайте себе в классическом сочетании белой рубашки и юбки. Такой образ хоть и прост, впрочем, достаточно сдержан и актуален для любого события.

Если в вашем гардеробе есть джинсы клеш, то непременно одевайте их под обувь на высоком каблуке, а верх дополните твидовым жакетом или стильным кардиганом.

Чтобы добавить немного цвета в начале весны – выбирайте яркий костюм по примеру скандинавской модницы Эмили Синдлев.