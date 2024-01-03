Тренды 2024 года: что будут носить все мировые модницы
Источник:L'officiel
Модные издания пестриют статьями о модных новинках, так что их просто невозможно обойти. В новом материале расскажем вам о трендовых новинках на первое полугодие 2024 года – весенне-летний сезон.
В будущем сезоне в моду вернутся вещи в стиле 90-х годов, шорты и бра станут еще короче. Среди знакомых нам вещей останутся денимовые аутфиты и прозрачные наряды.
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Если вы уже для себя формируете списки с модным нарядом, то советуем обратить внимание на вещи, наиболее презентованные на подиумах модными брендами.
Бахрома
Этот акцентный элемент, украшающий наряды, появился в коллекциях Alexander McQueen, Bottega Veneta, Jil Sander, а также на юбках с показов Givenchy, Gucci и Prada.
Актуальные наряды на 2024 год / Фото L'officiel
Минимализм
В новом сезоне в моде будет элегантность и простота, так что ведущей будет тенденция на нейтральные оттенки и классические формы. Обращайте внимание на базовые блейзеры, пальто, классические костюмы и т.д.
Актуальные наряды на 2024 год / Фото L'officiel
Прозрачность
Наряды с прозрачными вставками или полностью прозрачные платья, брюки или юбки появляются на подиумах каждого сезона. Но в 2024 году особый шарм приобретут платья именно белого прозрачного цвета.
Актуальные наряды на 2024 год / Фото L'officiel
Монохромный деним
В новом году в моде будет двойной деним. Надевайте джинсовую куртку с денимовыми брюками, юбкой или шортами.
Актуальные наряды на 2024 год / Фото L'officiel
Громкая роскошь
В первом полугодии бренды решили сделать ставку на яркие цвета и силуэты. В 2023 году в моде была "тихая роскошь", а 2024 год подарит нам "громкую роскошь". Выбирайте для себя наряды с блестками и кристаллами и сочетание ярких цветов и принтов.
Актуальные наряды на 2024 год / Фото L'officiel
Металлические оттенки
В 2024 году в моде будут металлические оттенки – золото, серебро и металлик. Делайте ставку на роскошные платья, сумки, украшения и даже костюмы.
Актуальные наряды на 2024 год / Фото L'officiel
Микрошорты и микробра
Gucci представили вариацию кожаных микрошорт. Микробра тоже станут яркими акцентами. Они появились в коллекциях Gucci, на показах Rick Owens, Hermès, Dries Van Noten и Acne Studios.