Модные кожаные штаны, которые в моде этой осенью: актуальная подборка

Кожаные штаны уже стали неотъемлемой частью нашего гардероба. Fashion-специалисты утверждают, что они даже стали определенной базой, ведь отлично подходят под трикотажный верх, пальто и сапоги.

Кожаные брюки стильные и функциональные. Они считаются универсальным элементом гардероба в холодное время, поскольку их можно носить с любым верхом.

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Присмотритесь к классическим прямым моделям и расклешенным парам, которые визуально удлиняют силуэт. В коллекциях осенне-зимнего сезона они появились как символы "тихой роскоши". Прекрасные примеры можно проследить в коллекциях Alexander McQueen и Hermès.

Кожаные брюки практичны и легко стилизуются. Бренд Hermès показывает, как модно носить кожаные брюки в черном монохромном образе, сочетая их со свитером и пальто. Victoria Beckham сделали ставку на лакированные штаны с тиснением под питона.



Трендовые кожаные штаны 2023 / Фото Vogue



Трендовые кожаные штаны 2023 / Фото Vogue

В коллекциях на осенне-зимний сезон вы найдете для себя множество стильных вариаций кожаных брюк. Proenza Schouler решили создать кожаные брюки в модном оттенке металлик, соединив с серым свитером и бежевым пальто. Chloe представили кожаные брюки в шоколадном оттенке с расклешенным подолом.



Трендовые кожаные штаны 2023 / Фото Vogue



Трендовые кожаные штаны 2023 / Фото Vogue

Совместите осенью кожаные брюки с кроссовками, ботинками или сапогами – на плоском ходу или на каблуке. Образ можно завершать тренчами, пальтами и куртками.



Трендовые кожаные штаны 2023 / Фото Vogue