Цветные колготки – тренд осени 2023 года: их будут носить все

Черные колготки – извечная классика, которая никогда не выйдет из моды. В этом сезоне стоит добавить цветные колготки, которые уже представили для осеннего сезона немало известных брендов.

Как ни странно, но цветные колготки – самая желанная покупка в холодное время года. Выбирайте для себя среди всех возможных цветов – от фиолетового до красного или зеленого. Что интересно, эти колготки следует применять в своих обыденных образах.

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Появились колготки в 1938 году, однако в ежедневное потребление женщин вошли только в 1953 году, когда изобрели лайкру, сделавшую их эластичными. Популяризировала эти колготки дизайнер Мэри Квант, которая в 1960-м году представила юбку в длине мини, которая стала самым желанным элементом стиля женщин.



Трендовые колготки осени 2023 года / Фото Vogue

Ажиотаж юбка причина в 1968 году, когда бренд Dim выпустил свою коллекцию колготок телесного и цветного цвета. Тогда колготки начинали набирать популярность, ведь их захотела примерить каждая модница.

В 1970-е годы популярными считались яркие цветные колготки – в красном, оранжевом, желтом и синем цвете. Таким образом, эти колготки позволяли каждой женщине проявить свою индивидуальность.

В коллекции осень-зима 2023/24 произошло возрождение забытых трендов, поэтому дизайнеры сделали ставку на яркие цвета колготок. Миучча Прада для Miu Miu снова представила изделия "без штанов" с добавлением ярких колготок.



Трендовые колготки осени 2023 года / Фото Vogue

Итальянский бренд не единственный, кто решил разными образами благодаря цветным колготкам. Яркие оттенки также представили бренды Jacquemus и Gucci. Последние не только выпустили цветные колготки, но украсили колготки стразами и презентовали изделия в сеточку.



Трендовые колготки осени 2023 года / Фото Vogue



Трендовые колготки осени 2023 года / Фото Vogue



Трендовые колготки осени 2023 года / Фото Vogue