В моду врываются брюки puddle: как они выглядят и с чем носить

В этом сезоне мешковатые штаны торжествуют в уличной моде. Брюки puddle характеризуются чрезмерно расклешенным подолом. Такие штаны уже активно начинают носить главные героини стритстайла.

Модель по тенденциям 1990-х годов носит андрогинный характер и появилась на подиумах сезона осень-зима 2022/2023 не только в женских, но и мужских коллекциях.

Читайте также Андре Тан назвал тренды осени 2022 года: стильная подборка

Какие модные цвета можно применять и как стильно носить брюки puddle – смотрите на примере ведущих fashion-инфлюэнсерок.

Мягкие оттенки

Несмотря на большую популярность ярких цветов, нейтральные оттенки не перестают быть модными и востребованными. Этой осенью делайте ставку на бледную цветовую гамму. Погода позволит нам еще выгулять такие брюки с эффектными оверсайз-жакетами.



Трендовые штаны осени / Фото с Vogue



Трендовые штаны осени / Фото с Vogue

Черно-белая классика

Хроматический дуэт, состоящий из черного и белого цвета, – вечная классика, которая никогда не выйдет из моды. Черный и белый – это надежный выбор для модниц, ведь такое цветовое сочетание всегда выглядит изысканно и стильно. Клетчатый принт все еще в трендах, так что делайте ставку на костюмы, состоящие из жакета и брюк puddle.



Трендовые штаны осени / Фото с Vogue

Вырезы

В этом сезоне вырезов на одежде немало. И это касается не только платьев, но и брюк. Модель puddle с вырезами выше колен примеряла инфлюэнсерша с добавлением жилета-жакета с разъединенными деконструированными рукавами.



Трендовые штаны осени / Фото с Vogue

Сочетание с пушистой верхней одеждой

Дизайнеры в новом сезоне представили не только пушистые сумки и обувь, но и верхнюю одежду. Выбирайте осенью любимую дубленку "овечку" или короткую шубу и сочетайте с брюками puddle.



Трендовые штаны осени / Фото с Vogue