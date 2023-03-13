Трендовые блузы на весенне-летний сезон: лучшая подборка

Романтические блузы – тренд на весенне-летний сезон. Они универсальны и незаменимы при создании любого образа. Они сочетаются с брюками, юбками, шортами и джинсами.

Для весенне-летней коллекции дизайнеры приготовили самые красивые блузы – от флористических узоров до классических хлопковых моделей.

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Полупрозрачные

"Голие" платья оказали большое влияние на тренд одежды в целом, поэтому блуз из полупрозрачных материалов значительно увеличилось. Выбирайте блузы с бантами, придающими образу романтичности.



Модные блузы на весенне-летний сезон / Фото с Vogue

Принты

Цветочные принты весной – хорошая возможность добавить еще больше цветов в этот теплый период. Если любите смелые выходы, то можете рифмовать блузу с цветочной юбкой или носить ее с базовыми джинсами или брюками.



Модные блузы на весенне-летний сезон / Фото с Vogue

Рюши и оборки

Оборки и рюши не теряют популярности в этом сезоне, так примерите их с любимыми палаццо или кожаными брюками.



Модные блузы на весенне-летний сезон / Фото с Vogue

Хлопковые

Блузы из хлопка – беспроигрышная классика. Valentino представили интересный монолук, который вы можете попытаться повторить со своей одеждой.



Модные блузы на весенне-летний сезон / Фото с Vogue