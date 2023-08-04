Трендовое пальто на осень 2023: как оно выглядит

Самым актуальным пальто осенью будет классическая черная модель длины макси. Ваше пальто должно быть безупречного пошива и красивой ткани. Если оно будет дорого смотреться, то все ваши осенние виды обязательно будут элегантными.

Почти все дизайнеры в коллекциях осень-зима 2023/2024 представили чёрные пальто. Они всегда актуальны и никогда не выходят из моды, впрочем этой осенью будут на пике популярности. Именно такое пальто было основным во многих ключевых коллекциях.

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Все пальто отличаются яркой остротой, объемными плечами, и длиной – чуть выше лодыжек. Тренд на длину макси сначала охватил платья, потом юбки, а теперь и пальто.

Бренд Stella McCartney представил черные пальто в форме песочных часов с ярко выраженной линией талии. Victoria Beckham создали лучшие однобортные пальто, а Alaï, Khaite и Balenciaga презентовали более объемный, намеренно увеличенный фасон.



Пальто Victoria Beckham / Фото из Vogue



Пальто Victoria Beckham / Фото из Vogue

Черные пальто были основой коллекций The Row коллекций много лет. Бренд сестер Олсен специализируется на классических нарядах, которые всегда будут актуальны. Пальта от этого бренда имели Зои Кравиц, Дженнифер Лоуренс и Роузи Гантингтон-Вайтли, доказавшие, что такой верхняя одежда является достойной инвестицией.



Черное пальто – тренд 2023 года / Фото с Vogue



Черное пальто – тренд 2023 года / Фото с Vogue



Черное пальто – тренд 2023 года / Фото с Vogue



Черное пальто – тренд 2023 года / Фото с Vogue

Черное пальто – это лучшая верхняя одежда в классическом стиле, которая может быть в вашем гардеробе. Чтобы найти идеальное черное пальто, обращайте внимание на точность силуэта и ищите самые качественные материалы, которые долго прослужат.